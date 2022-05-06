На территории Херсонской области заработала мобильная связь

Мобильная связь в Херсонской области восстановлена, ведутся переговоры о «заходе» российских операторов сотовой связи, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Мобильная связь в Херсонской области восстановлена. Уже ведутся переговоры о заходе российских операторов сотовой связи. Пока действительны номера, принадлежащие ранее украинским операторам», – приводит слова Стремоусова РИА «Новости».

Замглавы администрации подчеркнул, что восстановить мобильную связь удалось с помощью российских специалистов. При этом, по его словам, в регионе пока еще наблюдаются небольшие перебои с интернетом.

Напомним, 1 мая Украина отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета. 4 мая Херсон, Скадовск и Новую Каховку подключили к российскому интернету.

Ранее зампредседателя военно-гражданской администрации, глава комитета «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией. Он исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину?

Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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