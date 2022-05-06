 

Junge Welt – «опасный перекос» — немецкие деятели культуры призвали Берлин остановить русофобию

06.05.2022, 23:18, Разное
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Немецкие деятели культуры написали открытое письмо своим властям и лично президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру с требованием остановить «разжигание этнической ненависти к русским», пишет junge Welt. Его подписанты утверждают, что в стране происходит «опасный перекос», о чём свидетельствует «шокирующее усиление дискриминации и дискредитации русскоязычных граждан».


AP

Немецкие деятели культуры написали открытое письмо немецкому правительству и президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру с требованием прекратить «разжигание этнической ненависти к русским, всему русскому и тем, кто поддерживает с Россией контакт», пишет junge Welt. Среди его подписантов числятся композитор Дирк Цёлльнер, певица и актриса Гина Питч, а также музыкальный продюсер Тино Айсбреннер, отмечает немецкое издание.

Все они ощущают, что в немецком обществе и политике происходит «опасный перекос», о чём свидетельствует «шокирующее усиление дискриминации и дискредитации русскоязычных граждан». Авторам письма стыдно за «избыточную реакцию» их страны и Европы на боевые действия на Украине, что способствует не урегулированию конфликта, а напротив — его продлению.

К тому же многие российско-германские объединения, основанные для углубления экономических, гуманитарных и культурных отношений между странами, «находятся сейчас на грани краха», сетуют деятели культуры. При этом Берлин доводит до разорения немецкие и европейские компании, которые своей торговлей способствуют укреплению добрососедских отношений с Москвой.

Принимая нескончаемые санкции против России, политики мирятся с инфляцией, упадком немецкой экономики и, соответственно, благосостояния граждан Германии, возмущаются подписанты письма: «В то же время торговля оружием процветает, а военное лобби потирает руки». «Мы требуем, чтобы органы власти и другие государственные инстанции прекратили разжигать этническую ненависть к русским, всему русскому и тем, кто поддерживает с Россией контакты». «Мир — это не дорога с односторонним движением, а война — всегда тупик!» — заключают немецкие деятели культуры.



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