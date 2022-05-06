Мнение: Русский в Этномире (отчет о кинофестивале)



Добро пожаловать на кинофестиваль! Вход – в пасть

Не так давно тот самый Валерий Шанин (о котором я уже не раз писал, мой однокурсник, знаменитый путешественник, совершивший 3 «кругосветки» автостопом) замутил кинофестиваль и пригласил меня. Валера увлекается двумя вещами – кругосветными путешествиями и международными кинофестивалями, при том, что у него два высших образования – физика и психолога (оба МГУ). Вы спросите, как одно соотносится с другим? Я не знаю.

Про путешествия он выпустил больше десятка книг, а фестивали он проводит сам, примерно 4-5 в год. Воистину его кипучей энергии можно только позавидовать! У него есть небольшая команда – таких же, как он, энтузиастов – но в принципе он все делает лично: сам договаривается с городом или с владельцами о кинозалах, сам ищет спонсорские деньги, сам находит авторов и продюсеров фильмов со всего света, сам их размещает… Казалось, что уж по крайней мере во время пандемии его активность иссякнет – ну как в условиях повсеместных локдаунов и прекращения авиасообщения делать фестивали?! Но нет – он проводил их даже в 2020 и в 2021, со зрителями!



Сам Валера – символ своего фестиваля

И когда кончилась пандемия (как корова языком слизала) – тут же началась война, с ней почти сразу – изоляция России, и тут уж вроде бы шансов на кинофестивали уже совсем не стало; но что вы думаете? Он этой весной уже провел два!! Валера – гигант. Наверно, его девизом должно было бы стать нечто вечнозеленое, типа Make films, not war. Хотя по нынешним временам за такое – прямая дорога в автозак, а Валера осторожен.

Фестивали у него тематические. Например, я побывал на «Фестиваль Travel Film 2022» – то есть фильмов о путешествиях. В апреле у него прошел также «Фестиваль Комедийных фильмов»; еще у него каждый год – фестиваль фильмов по эзотерике…

Но вот, скажем, «Фильмы о путешествиях». Проходил в марте, причем не в Москве, а… в Калужской области, на территории некоего «Этнопарка Этномир» (который сам по себе заслуживает описания). Валера там как-то договорился, что всех участников пустили без денег, причем с ночевкой и даже с кормежкой, и дали кинозалы – там они есть (в Этномире все есть). Так что я, как честный человек, должен отработать рекламой – что я и делаю без натуги, так как место действительно удивительное при всей своей абсурдности.

Честно говоря, я, приехав и походив по этому «Этномиру», был на 100% убежден, что это – какой-то государственный проект, потому что только государственные чиновники, которым любой ценой надо куда-то потратить казенные деньги, могли решиться на ЭТО. Сами посудите: на огромной территории между Москвой и Калугой, в 125 км от столицы, практически на пустыре, воздвигли в самом прихотливом порядке многочисленные павильоны, каждый из которых символизирует… определенные страны мира или даже республики, а то и просто области России. Территория громадная, павильонов тоже не счесть, обходить все – умаешься. Внутри павильонов – музейчики, попытки кафе с воссозданием национальной кухни, какие-нибудь выставки национальной одежды, отели с национальным колоритом, словом – чего только нет! Даже спа, даже, как мы убедились, кинозалы. Есть павильон Перу, есть павильон Украины (!) – большая двухэтажная деревянная изба, выдающая себя за хату; есть огромный, едва ли не самый большой из всех, павильон Дагестана – дом из светлого желтоватого туфа, да даже не дом, а какая-то вариация под древний замок с восточными мотивами.

Но важно понимать, что всё мировое великолепие во всем его многообразии возводили и обслуживают, насколько я понимаю… калужане и жители Калужской области: сами себе делают национальные перуанские или шри-ланкийские костюмы, сами организуют из подручных продуктов национальную кухню, и т.д. И сами там не живут – утром приезжают, вечером уезжают.

В общем, какая-то фантасмагория, если честно. «Любой вам в Калуге расскажет старик, как город-красавец в пустыне возник». Для переполнения впечатлениями мне уже одного «Этномира» хватило, безо всякого фестиваля. Главное, что с первого взгляда сразу понятно – ЭТО в принципе неспособно окупиться никогда, потому что – КАК, Холмс?! Мы туда от Москвы на машине пробивались больше двух часов! К «Этномиру» не ведет ничего, кроме довольно узкого шоссе, на котором даже в марте взбухали постоянные пробки. Железной дороги там нет нигде в принципе, даже автобусное сообщение практически отсутствует. Или на машине, или никак. А цены при этом на всё – абсолютно московские.

Но что вы думаете?! У вот этого всего – есть ВЛАДЕЛЕЦ (с которым, собственно, Валера и договорился). То есть весь проект Этномира – ЧАСТНЫЙ!! Все это нагромождение на огромном малодоступном пустыре между Москвой и Калугой – надо отдать должное, с поистине русским размахом – это все кто-то сделал за свои деньги! Обалдеть. И что интересное – сие существует не первый год. И люди в этот Этномир, преодолевая расстояния, пробки и бездорожье, все равно едут! И будут, видимо, ехать еще – потому что ситуация для владельца, спасибо Путину и Шойгу, складывается благоприятная: похоже, на долгие годы вперед единственным способом для нас посетить Европу – Германию, Швецию и Швейцарию – будет «поехать в Этномир». Европа будет с некоторым калужским акцентом – но хоть так…

И да, вынужден отметить, что и без фестиваля там все время нашего пребывания (2 дня) было довольно оживленно: народ ехал, несмотря на март. Видимо – и из Калуги, и из Москвы. Совершенно диковинное место, я бы не поверил, что такое вообще может существовать – а оно, возможно, даже приносит какую-то прибыль! Все-таки Россия – страна возможностей.

Однако я уже написал много, до собственно фестиваля еще даже не добрался. Ладно, пусть это будет первая, вводная часть.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ