Мнение: О последствиях уничтожения Кременчугского НПЗ

О последствиях уничтожения Кременчугского НПЗ.

Гауляйтер Полтавской области заявил, что Кременчугский НПЗ в результате серии ракетных ударов ВС РФ по инфраструктуре стратегического предприятия полностью уничтожен.

Принимать эти заявления на веру конечно же не стоит, возможно, на заводе еще возможна какая-то деятельность по переработке топлива, а заявления о полном уничтожении делаются для того, чтобы избежать контрольных добивающих ударов.

То, что завод сильно пострадал, это факт – на Украине сразу резко обострились проблемы с топливом, а цены на 92-й и 95-й бензин на заправках сразу начали улетать в космос. Но вот насчет полного уничтожения Кременчугского НПЗ все же надо проверять.

Стоит отметить, что если бы удары по Кременчугскому и Одесскому НПЗ были нанесены еще в марте, то топливный кризис на Украине начался бы куда как раньше.

По факту, уже сейчас стало ясно, что самостоятельно компенсировать продукцию Кременчугского НПЗ Украина просто не может

Поэтому в качестве костыля в текущей ситуации собираются использовать поставки бензина из Европы по европейским ценам. Что позволит избежать отсутствия бензина на гражданских заправках, но цены на него будут от 70 до 110 гривен за литр.

НПЗ достаточно сложно (если вообще возможно) воостанавливать. Новый же НПЗ на 2-4 млн. тонн нефти стоит порядка 350-500 млн. долларов.

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