Чуть не продали – Личное мнение

Издание Коммерсант сообщает, что ресторанный холдинг AmRest не смог продать свой бизнес в России инвест-фонду ВТБ.

Почему так много внимания этой, казалось бы незначительной, новости?



Фото: Соцсети

Да потому, что AmRest — это KFC, Pizza Hut и другие бренды фастфуда. Хотели уйти, не потеряв деньги, но продать это тем, кто под санкциями, не получилось.

Коммерсант пишет, что дисконт при продаже теперь может составить до половины реальной стоимости. То есть, половину денег AmRest всё-таки хочет забрать с собой.

А меня продолжает мучить вопрос: а кому вообще надо покупать такое?

Нет, ну серьёзно, зачем?

«По данным Росстата, оборот рынка общепита в первом квартале 2022 года вырос на 15% год к году, до 483 млрд руб.»

Хотите уйти с такого рынка? Уходите, никто не держит. Растущий рынок общепита пусть занимают те, кто хочет работать и зарабатывать.

Раскрученные названия, известные бренды? Не смешите — любой ресторан, любая сеть, где вкусно кормят, тут же станут востребованы людьми.

Назовите свою любимую сеть или ресторанчик, в котором любите вкусно поесть. Кто нравится, кого терпеть не можете? Я думаю, самое время поделиться своими находками.

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