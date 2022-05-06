Устать – не значит хорошо тренироваться: почему высокоинтенсивные тренировки часто не работают

Высокоинтенсивные интервальные тренировки, или HIIT, сейчас очень популярны по всему миру. Однако эксперты говорят: часто их преподносят неверно, обещая эффект, которого вы не сможете получить. Тренировка HIIT нацелена в первую очередь на профессиональных спортсменов, такие нагрузки практически невозможно выдержать обычному человеку. Получается, что для многих HIIT не даст эффекта. Другие виды спорта лучше и доступнее.

Это просто дань моде

Сейчас HIIT (High-intensity Interval Training), т.е. высокоинтенсивные тренировки, в топе в большинстве стран. Вы занимаетесь спортом максимально интенсивно за малые промежутки времени с короткими перерывами между ними. Этот вид фитнеса часто рекламируют, как наиболее эффективный способ стать стройнее и сильнее. Но хваленые преимущества HIIT на самом деле часто не работают.

То, что многие люди делают, думая, что они занимаются HIIT, на самом деле вовсе не является высокоинтенсивным тренингом. Но такие тренировки хорошо продаются. В ходе многих исследований было доказано, что ту нагрузку, которая необходима для получения обещанного результата, простой человек выполнить не сможет. Даже спортсмены без разминки достигают в среднем лишь 70%-ного результата.

Такая тренировка в идеале выполняется в течение 5-10 минут, но на пределе возможностей. Если ваше занятие HIIT длится 45 минут, то это уже вовсе не HIIT, а обычное продолжительное кардио-упражнение. Большинство людей не обладают аэробными или анаэробными способностями, чтобы поддерживать частоту сердечных сокращений достаточно высокой для высокоинтенсивных упражнений.

Если вы устали и вспотели, это не значит, что вы хорошо тренировались

Многие предполагают, что занятия HIIT улучшают их физическую форму. Это верно только в том случае, если вы выполняете все нагрузки правильно, а это вряд ли так. То, что вы чувствуете себя истощенным в конце каждой тренировки и падаете от усталости, не означает, что вы приблизились к своей цели.

Если вы хотите больше силы, вам следует сосредоточиться на поднятии тяжестей, которые со временем становятся все неподъемнее. Если вы хотите стать стройнее, начните бегать, кататься на велосипеде или заниматься любым другим видом спорта на выносливость, который вам нравится. Но в случае с HIIT, пять-шесть занятий в неделю могут подвергнуть ваше тело сильному стрессу и сделать вас более восприимчивыми к травмам.

Если вам действительно нравится HIIT, то нет ничего плохого в том, чтобы делать это время от времени. Но не питайте иллюзий, что это поможет вам достичь ваших целей в фитнесе или похудеть. Вы не можете доводить себя до предела каждой тренировкой в течение недель, месяцев и лет. Это лишь ухудшит ваше качество жизни и заставит окончательно возненавидеть фитнес.