Фальшивый «комбинезон» или сочетание блузки и длинной юбки: идеи нарядов гостям на свадьбу, когда погода может преподнести сюрпризы

Если вас пригласили в качестве гостьи на свадьбу, то вы начинаете тщательно продумывать свой наряд. Вы долго выбираете самое красивое платье. Но ваши планы могут быть нарушены непогодой в этот торжественный день. Не каждую одежду можно надеть в дождь, холод или сильный ветер. Что делать в таком случае? В статье мы поделимся несколькими идеями для гостей на свадьбу, когда погода может преподнести сюрпризы.

Костюм-тройка

Добавьте к нарядному брючному костюму жилет такого же цвета. Сочетайте его с рубашкой или блузкой, а сверху наденьте пиджак. Такой комплект будет выглядеть элегантно и классически. Он согреет вас в холодную погоду.

На фото ниже вы видите костюм-тройку с укороченными брюками с разрезом. Такая модель позволит вам не беспокоиться в дождливую погоду о том, что ваша нижняя часть одежды промокнет.

Фальшивый “комбинезон”

Если вам нравятся комбинезоны, то вы можете имитировать этот вид одежды. Наденьте брюки и блузку с одинаковым принтом. У вас получится необычный нарядный комплект. Надев его, вы будете выделяться срдеи других гостей.

Такой “фальшивый” комбинезон гораздо практичнее, чем обычный. Он пригодится вам и после торжества. Вы можете носить его части отдельно и комбинировать их с разными предметами гардероба.

На фото вы видите фальшивый “комбинезон” ярко-синего цвета с принтом “горошек”. Его эффектно дополняют нарядные красные туфли на высоком каблуке.

Платье с пальто

На фото вы видите красивое вечернее платье цвета фуксии. Такая классическая модель всегда остается в моде. Она идеально подходит для весенних и летних свадеб.

В случае прохладной погоды вы можете дополнить свой наряд пальто-миди аналогичного или схожего цвета. У вас получится элегантный комплект.

Многие женщины затрудняются с выбором красивой обуви для плохой погоды. Вы можете сочетать этот комплект с закрытыми сабо на платформе. Они защитят ноги от дождя.

Комплект из брюк и блузки с длинным рукавом

Клетчатый брючный комплект на фото удобен и практичен, но при этом выглядит нарядно. Блузка на пуговицах с длинным рукавом не позволит вам замерзнуть в непогоду.

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Этот комплект не выглядит как скучный и строгий брючный костюм. Его особенность заключается в белой вставке на блузке, которая оживляет образ. Брюки длиной до щиколотки подходят для дождливой погоды.

Вы можете надевать этот костюм не только в торжественных случаях. Он вполне подходит и для повседневной жизни.

Черное платье с яркими аксессуарами

На фото вы видите нарядное черное платье с силуэтом в виде трубки, рукавами-фонариками и глубоким декольте. Еще недавно такой цвет считался неуместным на свадьбе. Но современные традиции допускают черную одежду на гостях. Ведь этот цвет считается классическим для вечерних платьев.

Однако ваш наряд не должен выглядеть чрезмерно строго и мрачно. Поэтому стоит добавить в свой образ яркие детали. На фото ниже показано удачное сочетание черного платья с туфлями цвета фуксии, украшенными блестящим декором.

Полосатое платье

Полосатое платье с оборками (см. фото) на первый взгляд выглядит просто. Но это изысканный и удобный вариант для свадьбы в непогожий день. Оно отлично сочетается с пиджаком или легким пальто.

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Если вы хотите получить более нарядный образ, то дополните полосатое платье поясом с эффектной пряжкой и туфлями с металлическим блеском.

Укороченные брюки с длинным жилетом

Предположим, что вы уже выбрали наряд, чтобы придти на свадьбу, но погода внезапно изменилась. Вместо солнечного и теплого дня наступил холод. Вы понимаете, что в своем легком наряде вы будете мерзнуть.

Такую ситуацию стоит предусматривать заранее. Лучше всего выбирать универсальный наряд, который можно сочетать с теплыми вещами.

Примером такой одежды может служить комплект на фото ниже. Он состоит из укороченных брюк и длинного жилета. В теплую погоду вы можете надеть его с легкой блузкой, а в холодную – с трикотажным джемпером.

Образ на фото удачно дополнен стильной сумочкой и шляпой под цвет джемпера.

Закрытое платье с рукавами до локтя

Платье на фото подойдет как для теплой, так и для прохладной погоды. Рукава до локтя и закрытая горловина будут вас согревать. Этот наряд имеет красивый изумрудный цвет, который выглядит красочно. Нижняя часть платья украшена высоким разрезом и декоративными пуговицами.

Блузка с длинной юбкой

Длинная юбка-миди яркого цвета – идеальное решение для свадьбы. Это комфортный и нарядный вариант. В сочетании с элегантной белой блузкой с длинными рукавами юбка выглядит изысканно.

Вы можете дополнить свой образ оригинальными аксессуарами, например, маленькой сумочкой с бисером. Длинная юбка сочетается не только с легкими сандалиями на тонких ремешках, как на фото. В холодную и дождливую погоду вы можете надеть ее с закрытыми туфлями.

Заключение

Если день свадьбы приходится на плохую погоду, то это не значит, что вы должны отказаться от красивых нарядов. Вы всегда можете выбрать такой вариант, который позволит вам выглядеть элегантно, но при этом не замерзнуть и не промокнуть.