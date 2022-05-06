Видео: Для США борьба за Украину важнее Второй мировой
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«Мы находимся в поворотном пункте истории. Такое случается примерно раз в шесть-восемь поколений». Такими словами президент США Джо Байден объяснил рабочим завода на Алабаме значимость происходящего на Украине. По сути президент США сказал несусветную глупость. Но, может быть, это хитрый план?
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Украина
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спецоперация
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Джо Байден
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Россия и Украина
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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