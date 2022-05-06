Видео: Для США борьба за Украину важнее Второй мировой

«Мы находимся в поворотном пункте истории. Такое случается примерно раз в шесть-восемь поколений». Такими словами президент США Джо Байден объяснил рабочим завода на Алабаме значимость происходящего на Украине. По сути президент США сказал несусветную глупость. Но, может быть, это хитрый план?

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