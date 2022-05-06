 

Видео: Для США борьба за Украину важнее Второй мировой

06.05.2022, 22:07, Новости дня
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«Мы находимся в поворотном пункте истории. Такое случается примерно раз в шесть-восемь поколений». Такими словами президент США Джо Байден объяснил рабочим завода на Алабаме значимость происходящего на Украине. По сути президент США сказал несусветную глупость. Но, может быть, это хитрый план?

Теги: 

США
,
Украина
,
спецоперация
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Джо Байден
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Россия и Украина

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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