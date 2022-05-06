 

Украинские националисты собрались подорвать химпром Донбасса

06.05.2022, 22:07, Новости дня
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Вооруженные силы Украины и нацбатальоны оборудуют укрепрайоны на крупных предприятиях химической промышленности Донбасса по указанию кураторов из США и Британии, а также заминировали емкости с химически опасными веществами для подрыва на случай отступления, сообщил генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Достоверно установлено, что по указанию кураторов из США и Великобритании подразделения Вооруженных сил Украины и националистические батальоны на крупных предприятиях, в том числе химической промышленности, оборудуют мощные укрепрайоны», – приводит слова начальника Национального центра управления обороной РФ ТАСС.

В качестве примера, Мизинцев привел тот факт, что на территории предприятия «Азот» в Северодонецке ЛНР, боевики разместили тяжелое вооружение, а в качестве «живого щита» в подземных сооружениях удерживают более тысячи работников завода и местных жителей. При этом, как подчеркнул генерал, националисты систематически обстреливают из РСЗО населенные пункты Первомайск, Стаханов и Калиново, тем самым провоцируют Вооруженные Силы РФ на ответный удар, с целью дальнейшего обвинения российских военнослужащих в уничтожении мирных жителей и возникновении техногенной катастрофы. Кроме того, неонацисты заминировали емкости с химически опасными веществами для их немедленного подрыва в случае вынужденного оставления своих позиций, сообщил генерал.

Ранее в пятницу посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что силы Луганской народной республики (ЛНР) ведут бои против ВС Украины на окраинах Северодонецка.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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