Fox News – демократам придётся трудно — Байден идёт ко дну по всем статьям

Рейтинг президента США Джо Байдена продолжает показывать отрицательный рост: согласно свежим статистическим данным, американская публика не одобряет его деятельность по всем насущным проблемам за исключением борьбы с коронавирусом, передаёт Fox News. Как полагают приглашённые каналом эксперты, предстоящие промежуточные выборы в конгресс в таких условиях, скорее всего, обернутся для Демократической партии многочисленными поражениями.

Свежий опрос Fox News показал, что Джо Байден тонет по всем насущным вопросам, за исключением всего одного: число респондентов, которые не одобряют его решения, превышает число тех, кто их одобряет, во всех аспектах политики, кроме коронавируса. 67 процентов избирателей — то есть больше двух третей — не одобряют решения, принятые Байденом в плане борьбы с инфляцией. И дело не только в последних событиях — повторюсь, ответственность лежит на нём самом. Это он переназначил Джея Пауэлла на пост председателя совета управляющих Федеральной резервной системы — поэтому если он будет пытаться в чём-то обвинять Пауэлла, он будет, по сути, обвинять самого себя. Да и то, как всё это подаётся администрацией… Президент Эмпатия превратился в Президента Апатию.

БОБ КЬЮСАК, главный редактор The Hill: Вновь выставлять свои кандидатуры на предстоящих выборах отказались 33 члена палаты представителей от Демократической партии, и это всё, что тут нужно понимать — тем более что разрыв между партиями в палате сейчас совсем небольшой: по сути, там пятьдесят на пятьдесят, как и в сенате. Поэтому если буквально несколько кресел сменят владельцев, спикером, скорее всего, станет Кевин Маккарти — а республиканцы, скорее всего, соберут побольше мест, чем несколько. Так что да, статистика у Байдена не очень хорошая — настроение у избирателя кислое, и я не думаю, что это в ближайшее время изменится.



Чарли Хёрт, а подключитесь-ка теперь к нам и поделитесь мыслями по этому поводу — в смысле не то, чтобы Вы кислый, извините, что вот так Вас начала вводить в беседу. Опять же дело не только в том, что демократы, которые находятся у власти, оказались причастны ко всем этим проблемам, которые портят жизнь простым американцам, но и в том, как они это подают.

ЧАРЛЬЗ ХЁРТ, редактор раздела «Мнения» в The Washington Times: Да, тут никаких сомнений. Если здесь и есть какое-то добро, без которого нет худа, то оно в том, что ответственность за все главные проблемы, которые, как отметил Боб, будут двигать избирателями, во всех аспектах лежит именно на демократах. Ещё один момент — и здесь я согласен с Бобом — в том, что тема абортов пойдёт вверх по шкале значимости и станет более важной темой. Между тем, если вспомнить последние 22 года, а то и больше, аборты всегда были самой острой темой для Верховного суда. А если присмотреться к тому, какую роль Верховный суд играет в выборах, то оказывается, что ни одного демократа, который бы победил на выборах за счёт темы Верховного суда, не найти — зато республиканцев, которые одержали победу потому, что обсуждали с избирателями Верховный суд, я могу назвать несколько десятков. Два самых видных примера — избрание Джорджа Буша — младшего на второй срок в 2004-м и победа Дональда Трампа в 2016-м. Они оба победили именно благодаря этой теме — они говорили о Верховном суде, о том, какое большое значение он имеет и как важно обеспечить его честность и при этом ограничивать его влияние, убрав оттуда судей-«активистов». Но чтобы эти вопросы на выборах работали в пользу демократов — такого мне видеть не приходилось.



Боб?

БОБ КЬЮСАК: Главный аргумент демократов сейчас — мы его слышали от президента Байдена — таков: «Голосуйте так, чтобы демократов стало больше». А демократы сейчас контролируют всё, но при этом страна находится не в очень хорошем положении: с экономикой стало хуже, и хотя кое-какие проблески то тут, то там появляются — к примеру, рынок труда в хорошем состоянии — в целом большинство граждан считают, что мы движемся не в том направлении; по сути таких американцев две трети. А это ведь катастрофа для демократов. И когда демократы говорят: «Продолжайте за нас голосовать, чтобы нас стало побольше» — в нынешнем климате такой аргумент работать будет с трудом.



Дата выхода в эфир 04 мая 2022 года.