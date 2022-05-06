Мнение: Положение на процессорном фронте

Под санкции попали российские процессоры «Байкал». Причина та же самая, что и обычно: доверчивость наших представителей креативного класса, решивших делать процессоры не на какой-нибудь свободной архитектуре, а на британской архитектуре ARM. Компания, которая владеет правами на эту архитектуру, находится в Британии и принадлежит японцам, а одним из её основателей была Эппл.

Как минимум с 2008 года, а на самом деле ещё раньше, было понятно, что долгосрочные отношения с Западом невозможны, так что надо как можно сильнее отвязываться и от евродоллара, и от западных технологий. К сожалению, воспитанные на всём западном менеджеры полагали, будто это паранойя и пропаганда Первого канала, и что никакой альтернативы Западу нет. Что же, с февраля 2022 мы собираем богатый урожай плохих решений западофилов. Цитирую Cnews:

https://www.cnews.ru/news/top/2022-05-05_proizvoditelya_bajkalov

Если ARM решит выполнить новые требования британских властей, это может крайне негативно повлиять на развитие линейки процессоров «Байкал». Со слов неназванного источника «Коммерсанта», в распоряжении «Байкал электроникс» есть проектировочные и производственные лицензии на все уже готовые процессоры компании, вплоть до недавнего серверного Baikal-S.

В то же время у компании нет производственных лицензий на CPU, которые в настоящее время находятся в разработке. Это, в том числе, Baikal M2, Baikal L, Baikal S2. Пока что на них имеются лишь проектировочные лицензии.

Отсутствие лицензии на производство лишает «Байкал электроникс» возможности производить новые процессоры. Собственных фабрик у компании нет.

Иностранные фабрики не станут выпускать процессоры, если разработчик не предоставит им производственные лицензии. Но в условиях санкций они могут отказать в производстве CPU даже при наличии нужных разрешительных документов. Так поступила тайваньская TSMC еще в конце февраля 2022 г. она отказалась выпускать и «Байкалы», и «Эльбрусы». А это крупнейший контрактный производитель полупроводников в мире.

Конкретно с процессорами мы изначально играли с плохими картами. Если несколько десятилетий назад микропроцессоры можно было делать на любом крупном заводе, то сейчас производство микропроцессоров требует деятельного участия множества компаний со всей планеты. Ни одна страна мира, — даже богатейший Китай, — не может вытянуть производство современных процессоров в одиночку.

На Западе дела обстоят не особо лучше, Запад в процессорном плане несамодостаточен.

Китай с февраля проводит масштабный стресс-тест экономики: ищет места, которые могут сильно пострадать из-за санкций США, и оперативно укрепляет их. Сценарий «США не накладывают санкций» Китай считает маловероятным, и это весьма тревожная новость для Тайваня. Когда китайцы начнут операцию по возврату Тайваня в родную гавань, положение Запада станет отчаянным, даже если США дадут команду взорвать все фабрики перед уходом. Тайвань был и остаётся главной процессорной фабрикой планеты, обойтись без мощностей Тайваня Запад не может.

Ещё одна проблема микропроцессорной отрасли — неон, который необходим для производства микросхем. Примерно половина неона производится двумя предприятиями, одно из которых находится в Мариуполе, а второе — в Одессе. Конкретно США получают с этих двух заводов 90% нужного им неона. Если по каким-то причинам заводы перестанут поставлять в США неон, американским производителям будет неприятно. Если же Китай, который производит вторую половину мирового неона, наложит эмбарго на поставки в Америку, в США разразится полноценный неоновый кризис.

Да, произвести чистый неон относительно несложно, это не космические технологии. Металлургам нужен кислород, и в ходе производства кислорода они как побочный продукт получают неоново-гелиевую смесь. Выделить из этой смеси неон — дело техники. Но вот конкретно сейчас в США таких производств нет, поэтому в случае обострения отношений с Китаем им будет тяжело.

Есть и другие неочевидные факторы, от которых зависит мировая микропроцессорная отрасль. Справиться с дефицитом чипов, ставшим острой в 2020, не удалось до сих пор, при этом выключение из цепочек поставок России с Украиной резко усугубило проблему. Если в игру включатся ещё и Китай со своим Тайванем, на рынке микропроцессоров начнётся тотальный апокалипсис.

Радует одно — конкретно Россия готова к любым сценариям. Наша микропроцессорная отрасль потихоньку развивается, сейчас вот начали строить фабрику для процессоров 28 нанометров:

https://www.cnews.ru/news/top/2022-05-05_v_rossii_nachalos_stroitelstvo

Из-за санкций будет непросто, однако Европа — не монолит. Так как Россия ведёт себя умно и спокойно, европейцы вовсю грызутся друг с другом. В этой суматохе шансы получить нужные технологии весьма велики. Кто-то прямо откажется выполнять приказы США, кто-то продаст из-под полы, у кого-то сделаем цап-царап. Вот статья на Руксперте про российские микропроцессоры. Как видите, производителей и разработчиков у нас много, работа с переменным успехом идёт:

https://ruxpert.ru/Российские_микропроцессоры

Если коротко, то процессоры в космическом и в военном исполнении Россия делает самостоятельно. Это старые процессоры, но свои задачи они выполняют. Что касается «бытовых» процессоров, для офисных и домашних компьютеров, то их мы можем спокойно купить в Китае, в Индонезии и так далее. США тут помешать нам не смогут.

В общем, пока что всё в порядке: мы устойчиво держимся и на процессорном фронте. Желающим покричать «всё пропало» следует выбрать какой-нибудь другой информационный повод, конкретно с процессорами пока что критичных проблем нет.