Мнение: Путин защитил Лаврова…

Интересный разворот. Глава МИД России Сергей Лавров наговорил, что у Гитлера были еврейские корни, чем сильно огорчил Израиль. А извинился за Лаврова президент России Владимир Путин.

Президент России позвонил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, поздравил с днем независимости. Заодно и извинился.

«Кроме того, они (Путин и Беннет) обсудили высказывания министра иностранных дел России Лаврова. Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте», – говорится в сообщении канцелярии главы израильского правительства.

Мне интересно, а перед россиянами за Лаврова кто извинится? Кто-нибудь расскажет населению России, что Гитлер не был евреем?

Фотография Владимира Путина, позвонившего в Израиль, отсюда

—