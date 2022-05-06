Мнение: Путин защитил Лаврова…
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Интересный разворот. Глава МИД России Сергей Лавров наговорил, что у Гитлера были еврейские корни, чем сильно огорчил Израиль. А извинился за Лаврова президент России Владимир Путин.
Президент России позвонил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, поздравил с днем независимости. Заодно и извинился.
«Кроме того, они (Путин и Беннет) обсудили высказывания министра иностранных дел России Лаврова. Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте», – говорится в сообщении канцелярии главы израильского правительства.
Мне интересно, а перед россиянами за Лаврова кто извинится? Кто-нибудь расскажет населению России, что Гитлер не был евреем?
Фотография Владимира Путина, позвонившего в Израиль, отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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