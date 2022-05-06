 

Мнение: Путин защитил Лаврова…

06.05.2022, 21:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Интересный разворот. Глава МИД России Сергей Лавров наговорил, что у Гитлера были еврейские корни, чем сильно огорчил Израиль. А извинился за Лаврова президент России Владимир Путин.

Президент России  позвонил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, поздравил с днем независимости. Заодно и извинился.

«Кроме того, они (Путин и Беннет) обсудили высказывания министра иностранных дел России Лаврова. Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте», – говорится в сообщении канцелярии главы израильского правительства.

Мне интересно, а перед россиянами за Лаврова кто извинится? Кто-нибудь расскажет населению России, что Гитлер не был евреем?

Фотография Владимира Путина, позвонившего в Израиль, отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10 / Мнение: О том, как надо говорить с мигрантами и «толерантами»

27.08 / Жириновский рассказал о плюсах электронного голосования в Москве

27.02 / В США арестовали порноактёра из Brazzers, приняв его за Евгения Пригожина

27.05 / На Украине ученые разрабатывают дешевую вакцину от COVID-19 на дрожжах

02.01 / Малоизвестный автопроизводитель Bremach планирует продавать российские внедорожники и пикапы в Америке

10.12 / Наташа Королева приняла роды в африканском племени аборигенов и охотилась на дичь

07.11 / Мнение: Ошибки при комментировании

07.06 / Кайтинг, сэндбординг и закаты в горах: самые необычные ретриты Объединенных Арабских Эмиратов

08.07 / Роснефть может получить контроль над частью бизнеса IDS Group

30.11 / Мнение: Поножовщина из-за QR-кода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика