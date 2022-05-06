Мнение: Фестиваль Слепого



Слепой Вова в Колизее

Ну ладно, переходим к самому фестивалю Travel Film 2022. Как и положено тематическому фестивалю, он был всеяден и принимал в себя все жанры и формы: там были и короткометражки, и полноценный игровой фильм (из Китая!), и прямо-таки почти забытый у нас научно-популярный фильм (о влиянии пандемии на европейский туризм, Италия), и даже мультики (очень смешные, хотя и слабанные на коленке). Ко всем иностранным фильмам старались сделать русские субтитры, где не успели – шли субтитры на английском. В общем, понять можно было. Я расскажу, что смогу, обо всех, какие произвели впечатление, но самым ярким, безусловно, был фильм про «Слепого». Хотя как раз за ним я мог бы на фестиваль и не ездить – он выложен на Ютубе.

Хотя нет – все равно надо было съездить, так как удалось пообщаться со съемочной группой и узнать массу подробностей. А сам фильм уже по сюжету – чума! Парень устроил себе туристическое путешествие по России, ездит по самым заповедным и туристическим местам, по достопримечательностям – Вологда, Кижи, Казань, Брянск, Иркутск – с ним ездит съёмочная группа… Маленький нюанс лишь в одном: парень – абсолютно слепой. Вообще. Он не видит НИЧЕГО.

Казалось бы – о каких тогда путешествиях в принципе может идти речь? Куда он ездит, зачем?? А вот так. Парня зовут Вова, он с детства обожает путешествия – так родители воспитали. Фильм ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ. Он ездит, заодно убеждая всех зрителей, что в путешествиях можно получать массу впечатлений помимо зрительных.

Вот то, которое показывали нам:

(смотреть придется на Ютубе)

Рекомендация: советую сначала посмотреть это видео, накопить вопросы – а потом продолжить чтение, то есть пойти моим путем. А в таком случаю выступлю для вас аналогом беседы с создателями фильма, произошедшей после просмотра.

В общем, слепой Вова – это что-то! Какой-то, блин, человек эпохи Возрождения, чудом занесенный в наше паршивое время, да к тому ж заключенный в тело без глаз. Я пока смотрел, всё, извините, не верил своим глазам – всё думал, что это какая-то подстава или подвох. К середине решил, что подвоха нет, все натурально, но этот Вова – наверняка сын каких-то супербогатых родителей, олигархов, которые вот таким образом решили компенсировать сыночку его природный недуг: устраивают ему туризм, помогают общаться с людьми… Ну а как?? Как иначе он все это устраивает?! Может, он все-таки немного видит?

Всё оказалось чушь. Прежде всего – нет никаких богатых родителей. Вова родился в маленьком городке Свердловской области, «в краю умирающих предприятий», и он – слепой С РОЖДЕНИЯ. Т.е. он – глубокий инвалид по нашим и любым меркам, родившийся в нищем краю у нищих людей. Единственное, что было необычно – что родители его, видимо, очень любили, и изо всех сил хотели воспитать его нормальным, без чувства ущербности, а наоборот – с чувством, что он не хуже других. Отец ему в детстве каждый день устраивал «путешествия» по разным странам и городам – в доме был магнитофон, старенький проектор, отец включал слайды с видами городов – Флоренции, Шанхая, Парижа, Новосибирска, Москвы – включал соответствующую местности музыку – и рассказывал слепому сыну всякие интересные истории про эти места, которые он вычитывал в старых журналах типа «Вокруг света» или «Наука и жизнь».

(дурак спросит – зачем он включал проектор? Сын же все равно не видел!)

В общем, сын вырос, ему исполнилось 18 – и он уехал из своего городка в облцентр Екатеринбург, где поступил в институт и поселился в общежитии, с той поры и по сей день полностью обслуживая себя сам. Институт он закончил (!!), но, еще будучи студентом, решил не откладывать дело в долгий ящик и приступил к тому, о чем мечтал с детства – то есть к путешествиям. Денег у него не было, поэтому он путешествовал автостопом (привет Валерию Шанину!)

Сначала по области, а потом освоился – и в 20 лет совершил свой первый «большой забег»: от Калининграда до Владивостока.

Да-да, вам не показалось. Я когда услышал – чуть со стула не упал. До Владивостока! Абсолютно слепой чел!! Даже переспросил с места – так и есть.

Ну и – далее везде. В прямом смысле. У Вовы страсть к путешествиям: он объехал всю Европу (тоже автостопом в основном), более всего любит (любил – когда еще доведется?) Италию. Был в Риме, Флоренции, Париже, Берлине… Я спросил – а он что, языков столько знает?! Да нет, – ответила мне девушка-режиссер, – не особо. Он только по-английски, и то с большим трудом.

Причем – еще один выстрел в голову – ездит он в основном без сопровождения. «Сопровождающие, – говорит Вова, – только мешают. Без них я где-нибудь в Италии, в очередях к музеям, то с одной девушкой познакомлюсь, то с другой! Так же интереснее: попросишь провести, обнимешь по дороге…»

Но если кто подумал, что Вова одинок – опять ошибся: Вова ЖЕНАТ! И его жена (по словам режиссера – абсолютно обворожительная девушка) не слепая; она только слабовидящая. И очень любит украшать их дом, «для Вовы»… Тут у меня окончательно отвисла челюсть, и мне пояснили – ну да, ИХ дом. Вова так-то живет в Санкт-Петербурге, его образование ему пригодилось – в свободное от поездок время он интенсивно играл на бирже, с отечественными ценными бумагами – и вот, купил себе квартиру. НОКАУТ.

А весь цикл про его поездки по России – «Куда глаза не глядят» – он не на его деньги. Это сами создатели фильма получили не такой уж большой грант – несколько миллионов рублей от правительства России, и искали, что снять. В итоге – нашли Вову по интернету, списались с ним, он согласился.

У Вовы есть и хобби в его родном городе, то есть то в Екате, то в Питере. Он устраивает для желающих туры – «Город глазами слепого», или «Я покажу тебе родные места». Суть: желающим побыть в шкуре слепого хорошо завязывают глаза, и он/она идет вместе с нашим слепым юношей… гулять. Заходят по дороге в магазин, переходят улицу, спускаются в метро, заглядывают в любимые Вовой закоулки, он по дороге рассказывает всякие истории об этих местах. Словом, ведет себя как гид. Только те, кто его слушают, ничего не видят. Впечатления, говорят, незабываемые!

Сам Вова, по отзывам тех, кто его снимал – очень веселый, юморной, компанейский, и как сказала женщина-режиссер, едва ли не больше всех сам смеется над своим недугом. Видно, что они там все реально им очарованы и находятся полностью под впечатлением от его личности.

Думаю, фильмы с Вовой и его путешествиями надо показывать в обязательном порядке всем, кто говорит, что «жизнь не удалась», «у меня депрессия», «в этой стране отсутствуют социальные лифты», «здесь невозможно без блата» и прочую чушь. Вова, особенно в нашей стране, должен был в 18 лет или умереть под забором, или превратиться в овощ…

А вместо него в овощ превратились все мы. Надо его попросить нас расколдовать. Он сможет.