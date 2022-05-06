 

Мнение: Брошены и забыты

06.05.2022, 21:20, Разное
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Брошены и забыты

Украинским командирам запретили забирать тела погибших у русских и сепаратистов. Генштаб направил новое распоряжение в войска. Согласно документа, командирам всех уровней запрещено организовывать обмен погибшими. Также запрещается вести переговоры с русскими или сепаратистами по этому вопросу. По словам нашего источника, новой распоряжение подготовлено минобороны на основе решения Офиса Президента. Документ имеет гриф секретности, но в нем не указывается, с чем связано такое решение. Ослушавшимся командирам грозит увольнение.

Собственно, тут большого секрета и раньше не было. На фоне сообщений о том, что проходят те или иные обмены пленными (уже поменяли более 300 человек с каждой стороны), практически нет информации про обмены погибшими. Командиры с мест отмечали, что все предложения ВСУ забирать своих убитых, встречали отказ.

Ввиду этого, захоронением убитых ВСУшников занимаются наши похоронные команды, собирающие погибших по мере продвижения войск. Видео на эту тему выходят регулярно.

Причины отказа вполне понятны – если забирать трупы, то их надо хоронить, а значит еще больше информации о реальном уровне потерь будет просачиваться в украинское общество. И дело тут даже не в выплате компенсаций (хотя и в них тоже), а прежде всего сокрытия реального размера потерь ВСУ, которые сейчас спешно пытаются компенсировать за счет резервистов и фольксштурма.

https://t.me/boris_rozhin/47198 – цинк

Источник: Colonel Cassad



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