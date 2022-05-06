 

Слишком много читаю с детства – Личное мнение

06.05.2022, 21:17, Разное
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Ничто не красит женщину больше, чем ум, начитанность и хорошее образование.


Фото: Моё

Фигня, конечно, полная, но мне, например, в следующем месяце стукнет 41.

И больше, чем нашлёпать фоток и насобирать под ними лайков, что мне, поверьте, нетрудно, но давно уже неинтересно, я люблю поваляться в ванной или на диване с книгой.

Утверждение «Ничто не красит меня больше, чем книга» ложно. А вот «Ничто не скрашивает моё время лучше, чем книга» очень близко к истине.


Фото: Моё

Я много читаю. Слишком много читаю с детства.

Хотите читать вместе со мной, а потом обсуждать прочитанное здесь, в комментариях?

Обещаю заранее объявлять (скорее всего, в Телеге), какие книги планирую проглотить и когда обсудить их здесь, в блоге, с вами.

Будем собираться в комментариях пару раз в месяц и делиться впечатлениями от прочитанного. Будет у нас с вами свой книжный клуб.

Я бы этого очень хотела.

А как вы любите проводить свободное время? Кстати, как клуб-то назовём? Есть идеи?

Источник: Лена Миро



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