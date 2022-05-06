Минюст включил Моргенштерна в реестр СМИ-иноагентов
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В список СМИ-иноагентов включены российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн, бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) Любовь Соболь, сообщила пресс-служба Минюста России.
6 мая в перечень были включены Алишер Моргенштерн, Любовь Соболь, политические деятели Леонид Гозман, Владимир Милов, публицист Владимир Кара-Мурза и еще три физлица, а также правозащитная организация «Апология», следует из реестра на сайте ведомства.
Ранее в список СМИ-иноагентов были включены историк и блогер Евгений Понасенков, основательница издания The Bell Елизавета Осетинская и Иван Дремин, известный как рэпер Face.
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