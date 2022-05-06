 

Минюст включил Моргенштерна в реестр СМИ-иноагентов

06.05.2022, 21:15, Новости дня
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В список СМИ-иноагентов включены российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн, бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) Любовь Соболь, сообщила пресс-служба Минюста России.

6 мая в перечень были включены Алишер Моргенштерн, Любовь Соболь, политические деятели Леонид Гозман, Владимир Милов, публицист Владимир Кара-Мурза и еще три физлица, а также правозащитная организация «Апология», следует из реестра на сайте ведомства.

Ранее в список СМИ-иноагентов были включены историк и блогер Евгений Понасенков, основательница издания The Bell Елизавета Осетинская и Иван Дремин, известный как рэпер Face.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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