За день с территории «Азовстали» эвакуировали 50 мирных жителей
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Еще одну группу мирных жителей эвакуировали с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, рассказали в Минобороны России.
«Все вызволенные гражданские лица переданы представителям Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста для доставки в избранные места временного размещения. Гуманитарная операция на «Азовстали» продолжится 7 мая», – сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Общее число эвакуированных за день – 50 человек, в том числе 11 детей, сообщил Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию.
Первый автобус отправился в сторону пункта временного размещения в Безыменном в 18.00 мск в сопровождении военных, последний около 21.00.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что ООН и Международный Комитет Красного Креста эвакуировали около 500 человек с металлургического комбината «Азовсталь». Несколько часов назад предприятие в Мариуполе покинули еще 13 мирных граждан, а до этого вывезли группу из 12 человек.
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