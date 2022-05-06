За день с территории «Азовстали» эвакуировали 50 мирных жителей

Еще одну группу мирных жителей эвакуировали с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, рассказали в Минобороны России.

«Все вызволенные гражданские лица переданы представителям Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста для доставки в избранные места временного размещения. Гуманитарная операция на «Азовстали» продолжится 7 мая», – сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Общее число эвакуированных за день – 50 человек, в том числе 11 детей, сообщил Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию.

Первый автобус отправился в сторону пункта временного размещения в Безыменном в 18.00 мск в сопровождении военных, последний около 21.00.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что ООН и Международный Комитет Красного Креста эвакуировали около 500 человек с металлургического комбината «Азовсталь». Несколько часов назад предприятие в Мариуполе покинули еще 13 мирных граждан, а до этого вывезли группу из 12 человек.

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