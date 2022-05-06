 

Памятник героям-контрразведчикам открыли на мемориальном кладбище в Ярославской области

06.05.2022, 21:15, Новости дня
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На Воинском мемориальном кладбище управлением Федеральной службы безопасности РФ по Ярославской области установлен памятник «Героям, отдавшим жизнь за Отечество», посвященный контрразведчикам.

«Мы сегодня открываем этот памятник в канун годовщины Великой Победы, в день 100-летия органов контрразведки. Это два серьезных и важных события в истории нашей страны. Важно сохранить память обо всех, кто ковал Победу и на фронте, и в тылу. Выражаю благодарность ветеранам и всем, кто причастен к организации этого события. Спасибо за вклад в патриотическое воспитание молодежи. Спасибо, что бережно храните память о героях Великой Отечественной войны», – приводятся слова врио губернатора Михаил Евраев на сайте правительства региона.

По словам автора памятника, народного художника РФ Николая Мухина, сам монумент – это треугольник, стрела – это наконечник копья, символ борьбы важного подразделения армии и служб, которые сражались с врагом.

Ярославские контрразведчики за годы войны не допустили террористических актов и диверсий на территории области. Задержаны 57 фашистских агентов-парашютистов, заброшенных на территорию нашего региона. Выявлены и арестованы порядка ста лиц, сотрудничавших с оккупантами. В январе 1942 года руководством УНКВД СССР по Ярославской области сформирован партизанский отряд особого назначения «Ярославец», который действовал на территории, занятой противником. В результате его работы в тылу врага убито порядка 700 офицеров и солдат вермахта, уничтожено 42 танка, 85 автомашин.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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