Le Figaro – Западная Европа не хочет войны с Москвой, но Восточная её к этому подталкивает

С самого начала лейтмотивом поведения западной Европы было помогать Украине любыми средствами, но самим в конфликт не ввязываться, чтобы не разразилась третья мировая война, пишет Le Figaro. Поэтому и в дальнейшем Западная Европа хотела бы вернуться к прежней модели отношений с Россией. Но Восточная и Центральная Европа заняли более воинственную позицию.



AP

С самого начала российской спецоперации на Украине западные страны ограничивали свою поддержку Киеву условием, что они напрямую в боевых действиях принимать участия не должны, пишет Le Figaro. Помогать Украине всем возможным, но прямо с Россией не сталкиваться, чтобы не разразилась третья мировая война — таким было кредо. Именно потому они отказали Зеленскому в закрытии неба над Украиной.

До сих пор эти риски расширения конфликта сохраняются, пишет автор статьи. Во многом они зависят от того, захочет ли Владимир Путин пересекать красные линии, например, открывать новый фронт в Приднестровье или использовать ядерное оружие.

При этом об угрозе ядерного конфликта говорится и на высшем уровне министра иностранных дел, и в СМИ, которые делают ядерное оружие предметом шуток и обсуждают новую ракету «Сармат», способную долететь до Парижа за 200 секунд.

При этом Джо Байден объявил о дополнительном объёме военной помощи Украине, что показывает, что у Белого дома меняются приоритеты. Теперь там хотят ослабить Россию настолько, чтобы она не могла больше проводить спецоперации в соседних странах. Но это заставляет европейцев опасаться новой эскалации конфликта. Из-за того, что Штаты анонсируют всё больше и больше помощи Украине, это приводит к разногласиям между ними и Западной Европой.

«Мы хотим, чтобы Украина победила в этой войне», — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Но автор статьи отмечает, что и Путину очень нужна победа. «До какой грани он готов дойти, чтобы её получить?» — задаётся автор статьи вопросом, на который ни у кого нет ответа.

Со времён Барака Обамы США хотели вывести силы из Европы, чтобы сосредоточить все внимание на Азии. Но теперь они во главе политической и военной помощи Украине. «Есть ощущение, будто мы вернулись к годам большой конфронтации между Москвой и Вашингтоном», — пишет автор статьи. Но если Джо Байден порвал отношения с Путиным, то Эммануэль Макрон сохраняет канал коммуникации, отчасти говорит с Путиным от имени Европейского союза.

Его цель — добиться прекращения огня и начала переговоров. «Искусство дипломатии заключается в том, чтобы находить пути и средства диалога и соглашения с каждым, в том числе с теми, кто сегодня враг», — считают в Елисейском дворце. Европейцы «приговорены» своей географией жить рядом с Россией, они в большей степени зависят от последствий ситуации на Украине, чем Америка. Поэтому они проявляют солидарность по отношению к Украине, но стремятся свести урегулирование к переговорам. Они хотели бы предложить Путину «возможность выхода» из сложившейся ситуации.

Но некоторые эксперты называют такую идею «ошибочной и опасной». По их словам, если давать Путину возможность выхода из ситуации, он будет думать, что Запад слаб и находится в упадке, что он готов на всё, лишь бы избежать конфронтации с Россией. А значит, в Европе может разразиться новая война.

Цели Путина выходят за границы Украины, он сам говорил о том, что главная его цель — разбить однополярную систему, которая сложилась после распада СССР. Поэтому и ситуацию на Украине в Кремле воспринимают как часть более широкой конфронтации с Западом. Так, недавно генерал Рустам Миннекаев заявил: «Мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию». Примерно в том же ключе высказывался и Сергей Лавров.

Не согласны с миротворческой позицией Западной Европы и страны Центральной и Восточной Европы: многие из них придерживаются тех же позиций, что и Штаты. После резкого роста единства в Европе в самом начале обострения теперь снова появились разногласия между двумя её частями. Некоторые политики в дальнейшем хотели бы вернуться к привычным отношениям с Москвой, но соседи РФ и Вашингтон хотят «нейтрализовать российский режим и армию». Поэтому восстановление единства в Европе будет одной из самых сложных задач для Эммануэля Макрона во время его второго срока, пишет Le Figaro.