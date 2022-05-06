 

Мнение: Медведев разоблачил коварство поляков?

06.05.2022, 20:15, Разное
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Неутомимый зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев продолжает выкладывать в своем Telegram-канале тексты, которые невозможно не заметить.

На этот раз Медведев жахнул крупным калибром по полякам. Мол украинцам не стоит предаваться напрасным грезам после заявлений президента Польши Анджея Дуды о том, что границ между Киевом и Варшавой больше не будет. Потому что поляки – коварны и на самом-то деле они хотят «вернуть себе исторические земли, в результате чего Украина потеряет свою государственность».

«O, sancta simplicitas!» – вспомнил Медведев латынь.

Дословно: «….Национальное самосознание поляков явно окрепло на фоне глубочайшего кризиса в соседней стране, измученной ублюдочным правлением киевского режима. А вместе с ним неуклонно растут и территориальные аппетиты.

Западная Украина будет для алчущей возврата земель Польши желанным приобретением. Конечно, под завесой красивых слов о вечном братстве. Но на что только не поведётся безропотный украинский сосед ради иллюзорной мечты о счастливой жизни под зонтиком Евросоюза.

Впрочем, не стоит обольщаться и предаваться напрасным грёзам. Какие бы заклинания ни произносила эта самая Дуда, речь идёт о фактической аннексии Польшей территорий Западной Украины. Почва прощупывается медленно, но верно. Фантомные боли былого величия, которые несколько столетий мучают поляков, никуда не исчезли. Задача проста – вернуть себе вожделенные исторические земли, прикрываясь агрессивной антироссийской риторикой и лживыми мантрами про общее счастье с «безграничной» Украиной. Отомстить за многочисленные разделы Польши.

Понятно, что самим украинцам это мнимое братство не принесёт ничего, кроме окончательной утраты своей государственности…».


отсюда

Теряюсь в догадках. Какие планы вынашивает зампред  Совбеза России? По стратегии Медведева,  покончив с демилитаризацией и денацификацией Украины, российские танки возьмут курс на Варшаву? Чтобы покончить с «фантомными болями былого величия поляков»?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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