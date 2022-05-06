 

Мнение: Сегодня – СТРИМ!!

06.05.2022, 20:08, Разное
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Осталось около двух часов! Традиционный ПЯТНИЧНЫЙ стрим с Сапожником! Присоединяемся, если накопились вопросы, пожелания и темы для обсуждения. Начало в 20.15, пообщаемся не менее 2 часов. Вопросы могут быть самые разнообразные, не обязательно только об Украине, Путине и политике. Тема стрима – “подступающее безумие”.

Ссылка – https://youtu.be/sTzdL4S1HaM

Будет нескучно.

Источник: Размышления вольного социолога



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