Мнение: Сегодня – СТРИМ!!
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Осталось около двух часов! Традиционный ПЯТНИЧНЫЙ стрим с Сапожником! Присоединяемся, если накопились вопросы, пожелания и темы для обсуждения. Начало в 20.15, пообщаемся не менее 2 часов. Вопросы могут быть самые разнообразные, не обязательно только об Украине, Путине и политике. Тема стрима – “подступающее безумие”.
Ссылка – https://youtu.be/sTzdL4S1HaM
Будет нескучно.
Источник: Размышления вольного социолога
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