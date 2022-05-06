Мнение: Пушилин дошел до Днепра

Шутки шутками, а Пушилин между тем уже на берегах Днепра.

В свое время про то, что придет время и ДНР дойдет до Киева и Днепра, говорил Захарченко. Он до этого не дожил, а вот Пушилин вполне себе на берегах Днепра оказался, хотя в это мало кто верил. Вместе с Пушилиным в Херсон приехал Турчак и заявил https://t.me/boris_rozhin/47213, что Херсон в России навсегда.

В каком именно формате пока не уточнял. В Крыму предлагают включить в состав Крымского Федерального Округа. Тем не менее, сигнал от официального лица более чем существенный, хотя уже по активности налаживания работы военно-гражданских администраций на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей было понятно, что в нацистскую Украину эти территории не вернутся.



Также сегодня ДНР и ЛНР назначили официальных полномочных послов в России. Ими стали Макеева и Мирошник.

Для будущих процессов политической интеграции.

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