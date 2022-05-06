 

Мнение: Пушилин дошел до Днепра

06.05.2022, 19:59, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Шутки шутками, а Пушилин между тем уже на берегах Днепра.
В свое время про то, что придет время и ДНР дойдет до Киева и Днепра, говорил Захарченко. Он до этого не дожил, а вот Пушилин вполне себе на берегах Днепра оказался, хотя в это мало кто верил. Вместе с Пушилиным в Херсон приехал Турчак и заявил https://t.me/boris_rozhin/47213, что Херсон в России навсегда.

В каком именно формате пока не уточнял. В Крыму предлагают включить в состав Крымского Федерального Округа. Тем не менее, сигнал от официального лица более чем существенный, хотя уже по активности налаживания работы военно-гражданских администраций на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей было понятно, что в нацистскую Украину эти территории не вернутся.

Также сегодня ДНР и ЛНР назначили официальных полномочных послов в России. Ими стали Макеева и Мирошник.
Для будущих процессов политической интеграции.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Золото старомодно? Не выдумывайте! Как носить украшения, чтобы они выглядели действительно дорого, а не старомодно

06.11 / Пригожин «застал» Валерию целующейся с Киркоровым

05.06 / Ядро Земли может иметь форму яйца

19.01 / Скандалы: Казна горит в прямом эфире

21.04 / Мнение: Опережают события

08.09 / Беременная Наталья Подольская снялась в платье с разрезом до бедра

29.09 / Анна Семенович сдала тест на коронавирус из-за плохого самочувствия

20.05 / Представитель высшей трассы

31.07 / Палеопатологи диагностировали у раннесредневекового мужчины мочекаменную болезнь

17.02 / Мнение: Статья Новака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика