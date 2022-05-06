 

Владельцам iPhone, у которых заблокировали российские банковские приложения, разрешили не платить кредиты

06.05.2022, 19:51, Разное
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Центральный банк России 6 мая 2022 года выпустил распоряжение «О порядке проведения кредитно-денежных операций между гражданами и кредитными организациями, попавшими под ограничительные меры ЕС и США». Согласно документу, в случае, если мобильное приложение банка с телефона заёмщика удалилось самостоятельно, то он имеет право не платить по кредиту. 

«Бывают ситуации, когда человек хочет выполнить свои обязательства перед банком, но не может по независящим от него причинам. Это называет форс-мажор. Поэтому если у заёмщика банковский клиент был удалён по инициативе компании, выпустивший его операционную систему, то он имеет полное право приостановить платежи», – заявил заместитель главы ЦБ Павел Ардель. 

Как отмечают эксперты, в настоящий момент дистанционно приложения с телефонов россиян удаляет только компания Apple. В случае, если мобильный клиент был удалён с iPhone не самим гражданином, то он может составить обращение в банк в свободной форме. С момента отправления обращения кредит замораживается – по нему больше не начисляются проценты и пенни. После возвращения приложения на телефон (что должно произойти после снятия санкций с российских банков) гражданин обязан в течение 30 дней возобновить платежи

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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