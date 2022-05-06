 

Минобороны сообщило об уничтожении трех складов ВСУ с боеприпасами в ДНР

06.05.2022, 19:50, Новости дня
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В разных районах Донецкой народной республики уничтожены три склада боеприпасов ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС РФ поражены 27 военных объектов Украины. Среди них три склада боеприпасов в районах Кузьминовка, Звановка и Северск Донецкой народной республики, а также семь ротных опорных пунктов и 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».

Он добавил, что в результате ударов уничтожено до 310 человек личного состава, 27 единиц вооружения и военной техники, украинский ЗРК «Оса-АКМ» у населенного пункта Северск.

«Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражены 22 пункта управления, 207 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов», – сказал представитель ведомства.

В четверг Конашенков сообщал, что авиация ВКС РФ нанесла удары по 45 военным объектам Украины, в том числе по складу ракетно-артиллерийского вооружения в ЛНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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