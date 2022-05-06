ВС РФ поразили 31 район сосредоточения живой силы ВСУ

ВС РФ высокоточными авиаракетами поразили 31 район сосредоточения живой силы армии Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС РФ поражен 31 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад боеприпасов в районе Попасная», – сказал генерал, передает РИА «Новости».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 152 самолета, 112 вертолетов, 749 беспилотных летательных аппаратов, 291 зенитный ракетный комплекс», – сказал Конашенков.

Также удалось уничтожить 2867 танков и других боевых бронированных машин, 331 установка реактивных систем залпового огня, 1345 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2698 единиц специальной военной автомобильной техники.

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