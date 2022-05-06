 

Розенбаум раскрыл свое отношение к спецоперации на Украине

06.05.2022, 19:50, Новости дня
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Народный артист РФ и музыкант-исполнитель Александр Розенбаум заявил, что происходящие сейчас события воспринимает как «колоссальнейшую человеческую трагедию».

«То, что происходит сегодня, для меня колоссальнейшая человеческая трагедия. Я понимаю причины, я все наблюдаю с Беловежской пущи, я не маленький мальчик, но все равно для меня это тяжелейшая травма духовная. Вот это «стыдно, что я русский, стыдно, что из России» – это плохо, это нехорошая история. Все, что касается фашизма, нацизма, для меня неприемлемо», – сообщил Розенбаум в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Он добавил, что считает Украину своей родиной, а Россию – своим домом. Артист отметил, что его «генетическая память» и самосознание ненавидят свастику и фашизм.

«У меня вся отцовская линия в Нежине Черниговской области погибла от рук фашистов. Поэтому причины я вижу и понимаю, но это не отменяет колоссальной боли за происходящее», – сказал певец.

Артист отметил, что сейчас находится «на своем корабле и свой корабль» не бросает. «Хочу, чтобы всему экипажу было понятно, что я на своем корабле. И если мне что-то не нравится, я это делаю здесь, а не перебежав на какой-то более удобный мне катер», – отметил музыкант.

Он уточнил, что под «кораблем» имеет в виду Россию.

Ранее Министерство обороны РФ вручило премию в области культуры и искусства Розенбауму.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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