 

Собянин выделил гранты на продвижение в прокате отечественного кино

06.05.2022, 19:50, Разное
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Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет мер по поддержке столичных кинотеатров и кинокомпаний. Так, ведущие киносети города получат гранты на продвижение и рекламу отечественного кино в прокате и привлечение зрительской аудитории. Кинокомпании же смогут вернуть до 25% средств, затраченных на аренду городских площадок для съемок. Это сделает столицу более привлекательной для производства фильмов.

Также градоначальник увеличил размеры грантов для кинопроизводителей, которые создают образ Москвы в кино. Размер финансовой поддержки будет зависеть от времени показа общественных пространств города в фильме. Для полнометражных и короткометражных фильмов предусмотрены разные размеры грантов. Кстати, со следующего года вводятся новые категории грантов: многосерийные художественные фильмы или сериалы и студенческие кинокартины. С суммами можно ознакомиться на официальном сайте мэра города.

Кинорежиссер и сценарист Владимир Хотиненко отметил, что правительство Москвы оказывает беспрецедентные меры поддержки киноиндустрии. По его словам, это не единоразовые акции, а системные комплексные решения.

“Во многом они дают шанс новым кинематографистам заявить о себе, проявить себя”, – приводят слова кинодеятеля “Аргументы и факты”.

Актер, кинорежиссер и сценарист Игорь Угольников, беседуя с АГН “Москва”, назвал финансовую поддержку кинопроизводителей, которые снимают фильмы и сериалы на “Мосфильме”, киностудии имени Горького и в кинопарке вблизи деревни Юрово в ТиНАО, одной из самых значимых мер.

“Я тоже буду готовить предложение и презентацию своей картины для получения гранта. Это фильм о московском народном ополчении под названием “По зову сердца”, который планирую снимать в кинопарке”, – рассказал он.

О необходимости мер поддержки киноиндустрии в Москве высказался и режиссер Николай Лебедев. Он подчеркнул, что съемка фильмов и сериалов – это всегда дорогостоящий процесс. “Без денег можно написать гениальную книгу, но любое кино без денег снять невозможно. Та поддержка, которую предлагает город, поможет кинематографистам снизить затраты на производство, а сетям кинотеатров — на рекламу и продвижение”, – цитирует сценариста “Вечерняя Москва”.



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