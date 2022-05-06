Telepolis – «сдерживание России» — в Берлине задумались о возобновлении миссии бундесвера в Боснии и Герцеговине

С 2012 года немецкие солдаты не участвуют в возглавляемой ЕС военной операции «Алфея» по поддержанию безопасной и спокойной обстановки в Боснии и Герцеговине, пишет Telepolis. Но на фоне событий на Украине в Берлине задумались о возобновлении миссии. Немецкий министр обороны Кристина Ламбрехт сказала о возможности отправки в регион бундесвера для сдерживания России, которая якобы наращивает там своё влияние и разжигает конфликт.



AP

За 30 лет Запад так и не смог урегулировать конфликт в Боснии и Герцеговине, пишет Telepolis. Теперь же в Берлине задумались над отправкой туда бундесвера для сдерживания России, которая якобы наращивает в регионе своё влияние и дестабилизуерт его. О возможном возобновлении участия немецких солдат — которое завершилось в 2012 году — в возглавляемой ЕС военной операции «Алфея» сказала лично министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. В среду она приезжала в столицу Боснии и Герцеговины Сараево для переговоров с представителями боснийского правительства и европейской миссии, рассказывает автор статьи Бернд Мюллер.

В Берлине опасаются, что Республика Сербская, входящая в состав государства, стремится к отсоединению. Неизвестно, реальные ли это планы, но ряд законопроектов, принятых местным правительством, обостряют ситуацию в регионе. Также есть предположение, что в происходящем замешана Россия.

В 1992 году по результатам проведённого в Боснии и Герцеговине референдума она вышла из состава Социалистической Федеративной Республики Югославии (СФРЮ) и была провозглашена независимым государством, напоминает немецкий журналист. Но сербская часть населения бойкотировала голосование и поэтому не признала его результаты, создав на контролируемой ею части территории свою собственную республику. После этого началась гражданская война, длившаяся с 1992 по 1995 годы и закончившаяся подписанием Дейтонского соглашения о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, объясняет Мюллер.

С тех пор Босния и Герцеговина похожа на колониальное образование, пишет Telepolis. По сути, государство состоит из двух частей: Федерации Босния и Герцеговина и Республики Сербской. У каждой из частей своя исполнительная и законодательная власть, так что напряжённые ситуации по сути неизбежны. Боснийские политики стремятся к большей централизации и вступлению в Европейский союз, сербские же политики, напротив — к децентрализации, а местные хорваты выступают за создание собственной автономии.

На фоне боевых действий на Украине Запад практически не уделяет внимания тлеющему на Западных Балканах конфликту. Вместо этого политики заявляют, что его разжиганием занимается российское правительство. К примеру, сенатор США Крис Мерфи утверждает, что глава Кремля Владимир Путин, «загнанный в угол на Украине», начнёт осматриваться по сторонам в поисках регионов, где он мог бы одержать победу. И им, по его словам, как раз может стать Босния и Герцеговина.

Никаких доказательств своим заявлениям он не предоставил, подчёриквает Мюллер: «Но они так называемому Западу и не нужны». Уже в январе Вашингтон принял санкции против президента Республики Сербской Милорада Додика. После этого к ним присоединилась Великобритания. Европейский союз воздержался от принятия штрафных мер, зато удвоил своё военное присутствие в регионе до 1100 солдат. Теперь же для поддержания статус-кво туда могут отправить бундесвер, заключает автор.