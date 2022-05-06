Мнение: Полёты через Северный полюс, холодные бассейны и инфляционный шок в Германии

1. Как и ожидалось, европейцы начали страдать от закрытия российского неба в ответ на закрытие европейского неба для наших компаний. Из-за этого канцлеру Германии Олафу Шольцу на днях пришлось лететь в Японию через Северный полюс, с дозаправкой на Аляске:

https://zen.yandex.ru/media/statistical_look/kak-samolet-nemeckogo-kanclera-letel-iz-iaponii-v-germaniiu-v-obhod-rossii-626cfc822ebe7476c95d7ddf

Общее удлинение полёта в одну сторону составило полтора часа. Но это для канцлера, а для обычных людей задержка по сравнению с нормальным маршрутом через Россию и Китай может быть намного дольше.

Кроме того, полёт через полюс опаснее, чем полёт над заселённой территорией. Негде совершить аварийную посадку и дозаправиться, поэтому подготовка машин и пилотов требует повышенного внимания.

Неудивительно, что дела у авиакомпаний ЕС идут неважно. Они уже начали выпрашивать дополнительную финансовую поддержку у властей:

https://www.gazeta.ru/business/news/2022/05/03/17676278.shtml?updated

Авиакомпании Европейского союза серьезно пострадали от санкций против России. Об этом говорится в проекте резолюции Европейского парламента (ЕП), передает РИА «Новости»

Как отмечается в проекте, авиационный сектор столкнулся с ростом расходов, изменением маршрутов и отменой рейсов.

В документе указано, что увеличение маршрута для облета воздушного пространства РФ и Белоруссии занимает до четырех часов в одну сторону, что приводит к проблемам с дозаправкой и увеличению рабочего дня экипажа.

В ЕП обратили внимание и на возможные перебои с поставками в ближайшем времени используемого в строительстве самолетов титана, главными производителями которого являются Россия и Украина.

Там также призвали Европейскую комиссию подготовить оценку и при необходимости представить стратегию поддержки пострадавших авиакомпаний и их работников.

2. Хорошо, что мы живём в России. У нас по-прежнему можно ходить в нормальные тёплые бассейны. А вот немцам с подобной роскошью придётся распрощаться:

https://lenta.ru/news/2022/04/28/pool/

В бассейнах Берлина снизят температуру воды для сокращения зависимости от газа из России. Об этом сообщает издание Tagesspiegel.

Сообщается, что температура воды в большинстве берлинских бассейнов станет на один-два градуса холоднее. Глава берлинского оператора бассейнов Berliner Bäderbetriebe (BBB) Йоханнес Кляйнсорг пояснил, что это не политическая инициатива. «Мы хотим внести свой вклад в снижение зависимости от поставок российского природного газа», — цитирует его газета. Он заявил, что посетители бассейнов почти не заметят снижения температуры воды. В крытых бассейнах разница составит один градус, в летних, для обогрева которых используются ископаемые источники энергии, вода похолодает на два градуса.

Как посетитель бассейнов, который когда-то имел привычку проплывать каждый вечер по километру, заявляю со всей ответственностью — герр Кляйнсорг выдаёт желаемое за действительное. Посетители бассейнов снижение температуры заметят очень даже хорошо.

3. Впрочем, попытки мелочной экономии немцев объяснимы. Общая ситуация в первой экономике Европы всё хуже и хуже:

https://lenta.ru/news/2022/05/01/shock/

Германия переживает инфляционный шок в сфере розничной торговли продуктами питания. Об этом говорится в статье немецкой газеты Handelsblatt.

Издание напомнило, что цены на продукты в марте выросли более чем на 6 процентов. При этом стоимость свежих овощей увеличилась более чем 14 процентов, а растительного масла — на 17 процентов. По мнению партнера консалтинговой компании EY-Parthenon Чехаба Вахби, в стране происходит инфляционный шок. Особенно сильно от этого пострадают группы населения с низкими доходами, добавил он. Согласно данным компании GfK, 85 процентов потребителей ожидают рост цен на товары повседневного спроса. До эскалации ситуации на Украине так думали 77 процентов граждан.

Потребительский климат в Германии ухудшается. По прогнозу GfK, индекс потребительского климата снизится на 26,5 пункта. Это самое низкое значение за все время измерений. Эксперт компании Роберт Кечкес пояснил, что потребительские бюджеты сократились из-за общего роста затрат. Причиной тому стала сильная неуверенность немцев, добавил он.

Ранее Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) сообщило, что годовая инфляция в апреле 2022 года в Германии разгонится до 7,4 процента, что является рекордом за много лет.