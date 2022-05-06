Мнение: Письмо: “Посмотрим, не маньяк ли”

Я сегодня в ТГ вопрос задала про критерии понятия “поимел”, которое так любят люди, особенно женщины.

Куда ни глянь, все стремятся их поиметь, как будто у них есть что взять.

Если ядерная война начнется, это случится из-за концентрации обиженок и униженок, перешедшей санитарные нормы. Очень много последние года в инфопространстве об унижениях и о том, что следует обязательно “защищать границы”, скромным быть ни в коем случае нельзя. Все вокруг чувствуют себя униженными и оскорбленными, и в письмах постоянное нарастание этой тенденции тоже видно.

В письмах мы видим, как авторы гоняются за героями с щипцами и удавками, пытаются насильно втянуть в отношения, а потом жалуются, что их унизили.

Вот, например, эта автор.

Обратите внимание, она в свои 42 чувствует себя “девочкой, топающей ножкой” и ей кажется, что ее окружили “все женские коучи” и “шепчут: беги”.

Хотя мужчина сам готов от нее сбежать на Луну.

onlyhuman2022

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Пишу в надежде на разбор, чувствую, что самой не справиться.

Мне 42 года, двое взрослых детей. Образование в области журналистики, работа в области спорта) Выгляжу хорошо. Интересы автомобили и собаки. В разводе 3 года, с бывшим мужем отношения дружеские.

С окончания последней истории к моменту начала текущей прошел год. Появление героя застало меня в очень хорошем состоянии, я перестала страдать по прошлому, шла и радовалась жизни. Светило солнце)

Был конец августа, мне пришло личное сообщение из одной из групп от симпатичного, судя по аватарке, парня. Мне показалось, что он сильно младше.Оказалось, чуть старше. Он активно вел беседу с самого начала и уже через час мы договорились о встрече. Почему бы и нет – подумала я. Дома рассказала дочери, та сказала : давай номер, посмотрим, не маньяк ли)

(Маньяком окажется автор)

Через пару минут я поняла, что у нас колоссальная разница в ОЗ и увы не в мою пользу. «Я не поеду с ним встречаться» Сказала ей я. Но поехала.

(Автор с самого начала создавала иллюзию, что ее тянут на встречу, а она упирается)

Все было легко и интересно, темы сменяли одна другую. Я ожидала увидеть сноба, а встретила озорного мальчишку. И в глубине души было чувство, что несмотря на все, что мне показывают сейчас… он глубоко одинок и несчастен. Снаружи был праздник, а мне хотелось его обнять и сказать: все хорошо, ты не один. Но я быстро отогнала это чувство, решив: посмотри, кто он и кто ты. Единственным физическим контактом было, он резко взял мою руку и тут же отпустил под предлогом не замерзла ли я.

(Конечно глубоко одинок и несчастен, без нашего автора. И руку он ее бросил как ошпаренный, а ей показалось, что схватил под предлогом)

Сразу после встречи пригласил на новую. Так мы встречались дней пять подряд. Были поцелуй, близость. Это была сказка, слишком хорошая, чтобы быть правдой. И длилась она пять дней. К тому, что произошло дальше, я оказалась не готова. Он исчезал, мутил, темнил. Я ставила условия, лупила скалками, пытаясь добиться, чего же он все-таки хочет от меня и почему так непоследовательно себя ведет.

(Ничего про близость не понятно, но понятно, что парень рвался на свободу. И обратите внимание, автор считает, что он чего-то хочет от нее. Вероятно, “поиметь”)

Он отвечал: я привык быть один. В реальности, я как ребенок топала ножкой и просила вернуть конфету. Мне стыдно за тот период. Я раскачала себя и его. Демоны шептали мне в уши: да у него таких как ты семь штук в неделю, ему же ни одна не откажет, он может позволить себе любую, зачем ему ты. Темное время. Общение с ним практически сошло на нет, мы перестали видеться, он постоянно говорил, что занят. Но каким-то чудом минимальная связь держалась на уровне пары сообщений раз в две недели. Я уже отчетливо понимала, что люблю его и что я ему не нужна. Все женские коучи шептали из инстаграма: беги. Но я не хотела бежать, я знала, что часть вины на мне и что он нужен мне.

(И ведь они на полном серьезе употребляют слово “беги”, как будто это их преследуют, а не они)

И я написала ему: я знаю, что никогда тебя больше не увижу, но я люблю тебя. Мне страшно это говорить, но это правда. Он появился спустя два дня с сообщением, что ему надо меня увидеть. У меня стучало в висках от восторга. Да, он не ответил на признание, но он его принял. А значит, у меня есть шанс. К тому моменту я перечитала все статьи про Онегиных и знала, что на этом испытания не закончатся. И что я буду просто давать, ничего не прося взамен. Но также понимала, что это временно. Мы встретились в тот день, и сказка вернулась. Фактически это были почти только встречи для секса, но в сообщениях между ними было столько нежности, что я чувствовала себя в праве продолжать.

Я подстраивалась под него, я ехала непойми куда ради пятнадцатиминутной встречи. Я хотела давать, я хотела отдать все. Чувство внутри меня не умещалось внутри и рвалось наружу. Это было счастливое время, оно продлилось два месяца. Но динамики не было никакой, он начал отстраняться. У меня появились поводы для обид, я сглаживала их все. Честно, знала, что скоро он опять закроется и очень хотелось сохранить свой образ. Я все еще была уверена, что пройду всех монстров.

(Вот так они читают мой блог. Думают, что он тут про монстров партнеров, а не про их собственных монстров)

И вот его решительный удар.. во время встречи он рассказывает кому-то по телефону, как уедет на праздники и целый план этой поездки..

-ты уедешь на праздники?

-еще не знаю

-не уезжай, пожалуйста. Я так ждала их и надеялась, что у тебя наконец-то будет свободное время и мы проведем его вместе..

Это было за неделю до его отъезда. Всю эту неделю он пишет только «доброе утро», на предложения встречи просто не отвечает.

-ты уехал не попрощавшись..

-прости

-знаешь, когда я сказала, что люблю тебя, а ты не ответил, я подумала, что слова – это просто слова. Говорят лишь поступки. Сегодня у меня не осталось вопросов без ответов. Тебе и правда лучше одному.

–

Прошла неделя. И меня, конечно, качает..от сама вписалась терпеть все это, до ..ну как так можно..

(Она вписалась терпеть. Она чувствует, что ее “поимели”, чувствует себя униженной и возможно хочет мстить)

И знаю, что просьба не уезжать была щипцами из-за которых он в последнюю неделю не выходил на связь.. И готова уже.. И знаю, что нельзя.

Спасибо, что дочитали.