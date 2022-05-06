Мнение: Самый суровый закон о полиции в Германии с 1945

Суд признал антиконституционным баварский закон о защите конституции

Верховный суд Германии постановил 26 апреля, что баварский закон о защите конституции, принятый в 2016 году, по большей части нарушает конституцию Баварский закон о защите конституции (BayVSG) считался земельным законом с самыми обширными полномочиями для слежки. Поэтому он служил образцом для подобных законов в других землях Германии.

Решение суда не будет достаточным ограничением действий тайной полиции. Тем не менее, политически это крупнейший позор: служба, которая якобы защищает конституцию – сама угроза конституции и подавляет своей деятельностью основные права. Конституционная жалоба была подана Обществом за свободные права (Gesellschaft für Freiheitrechte, GFF) в 2017 году и направлена против ряда положений BayVSG. Дело слушалось в Карлсруэ 14 декабря 2021 года.

GGF подало жалобу от имени трех истцов, все трое – члены «Общества жертв нацистского режима» (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, VVN-BdA) – организации, за которой долгое время вела слежку баварская тайная полиция «Служба защиты конституции» (Bavarian Verfassungsschutz). Решение налоговых служб в Берлине лишить VVN-BdA статуса НКО, что угрожало существованию организации, основано на этой слежке.

Среди полномочий баварского закона о защите конституции, признанных непропорциональными и потому неоправданными по конституционному праву – сбор телекоммуникационных данных (ст. 15(3)), широкое подслушивание (ст. 9), поиски в сети (статья 10) и использование агентов под прикрытием и доносчиков (ст. 18 и 19).

Баварская «Служба защиты конституции» – единственная земельная разведка, которой позволяется доступ к сохраненным данным, что является прерогативой только полицейских расследований. Верховный суд заявил, что это разрешение не только антиконституционно, но также немедленно аннулируется. Это позволение нарушает «статью 10(1) конституции (тайна переписки и телекоммуникаций), потому что разрешает доступ к сохраненным данным, хотя провайдер не обязан передавать эти данные государственной власти по федеральному закону.»

Разрешение широкомасштабного шпионства («звукового и оптического наблюдения жилища») также не соответствует конституции. Судьи в Карлсруэ решили, что глава 13(4) конституции (ограничения на неприкосновенность жилища) позволяет только «звуковое и оптическое наблюдение жилища для предотвращения неминуемой опасности.

Такая мера должна быть определенно направлена на «предотвращение» такой опасности. BayVSG не содержит такого ограничения. Более того, требования конституции –«защита основы частной жизни» не были полностью учтены в случае шпионажа за жилищем.

Поиск в сети тоже может быть позволен для «предотвращения» такой опасности, которая как минимум определена в полицейском смысле. Однако, в BayVSG он не ограничен такими целями.

Полномочия по «использование агентов под прикрытием» и «тайных информантов» неконституционны потому, что не содержали достаточной границы для вмешательства и не предусматривали ограничений дозволенных для слежки адресов, что есть конкретных лиц. Другими словами, сами шпионские службы могли решать, где и против кого использовать доносчиков и провокаторов. Кроме того, там не хватало «необходимого независимого предварительного контроля".

Полномочия по «слежке вне дома», которые позволяли следить за человеком дольше 48 часов или больше трех дней в неделю, также с использованием технических средств, нарушают основные права на информационное самоопределение. Эти полномочия также «не содержат достаточной границы для вмешательства».

Наконец, Верховный суд осудил то, что по статье 25 тайной полиции позволено передавать полученную информацию другим государственным органам, включая полицию, практически без ограничений. Тем самым практически упраздняется разделение полиции и секретных служб, которая была введена для невозможности нового издания нацистского гестапо.

Когда этот закон был введен в действие в 2016 году, наш сайт предупреждал:

«Те же власти теперь освободили от парламентского надзора и предоставили им расширенные полномочия. Ясно, что дело не в защите населения, а в том, чтобы создать аппарат с тесными связями с крайне правыми террористами, и который может быть использован против общественного недовольства.»

Не стоит тешить себя иллюзией, что судьи в Карлсруэ обеспечат реальную защиту против тайной полиции. Ограничения, наложенные на Verfassunschutz не критически важны. Скорее, суд постановил, что они должны работать более систематически, более целенаправленно и более эффективно. Кроме того, тайная полиция, уже дискредитированная скандальными связями с крайне правыми террористами из NSU, получает новое «одобрение закона».

Суд не запретил шпионаж за жилищем, поиски в сети, слежку, отслеживание мобильных телефонов, использование агентов под прикрытием и доносчиков, и передачу полученных данных, а только определил, где и как это делать. Как комментирует Legal Tribune Online:

«Для действий внутренней разведки решение суда в Карлсруэ означает дальнейшую легализацию в сфере, в которой сейчас полно дыр, внутренних инструкций и действий в зависимости от обстоятельств.»

Баварский министр внутренних дел Иоахим Херрманн, который в 2016 году требовал самых широких полномочий для «его» Verfassungsschutz, доволен, что решение суда усиливает тайную полицию в Германии в целом. Ясно, что суд считает деятельность внутренней разведки «в основе своей важной и правильной, и необходимой».

Кроме того, закон о полицейской деятельности (PAG), исправленный в 2018 году, содержит схожие широкие полномочия баварской полиции. Юристы называют его самым суровым германским законом о полиции с 1945 года. Четыре года назад 40 000 человек участвовали в демонстрации против этого закона в Мюнехене. Общество гражданских свобод и союз #noPAG также подали конституционную жалобу против этого закона.

(с) Юстус Лейт

Перевод с английского

https://www.wsws.org/en/articles/2022/05/06/xouk-m06.html – цинк

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