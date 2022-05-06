Россиянина арестовали по подозрению в госизмене

В российской столице арестован гражданин, подозреваемый в государственной измене, сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы в отношении Кривошлыка Виталия Владимировича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 5 июля», – цитирует сообщение суда ТАСС.

Отмечается, что дело проходит под грифом «совершенно секретно», поэтому фабула дела не раскрывается. Максимальное наказание по этой статье предусматривает заключение до 20 лет.

В феврале Лефортовский суд Москвы заключил в СИЗО очередного россиянина, заподозренного в государственной измене.

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