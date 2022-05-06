 

Китай назвал Украину «пушечным мясом» Запада

06.05.2022, 18:29, Новости дня
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Западные страны намерены использовать Украину в качестве пушечного мяса для ослабления РФ и принести украинцев в жертву для удовлетворения своих гегемонистских амбиций и геополитических целей, сообщил министр иностранных дел Китая Лэ Юйчэн.

«У Китая нет каких-либо геополитических целей в этом кризисе. Некоторые крупные державы, напротив, никак не помогли в урегулировании этой проблемы или содействии мирным переговорам. Они пытаются использовать этот кризис для того, чтобы ослабить Россию и сражаться с ней до последнего украинца», – цитирует «Известия» Лэ Юйчена.

Глава китайского МИДа предположил, что некоторые большие страны заботятся не о мирных переговорах или прекращении огня, а также не о жизнях и безопасности жителей Украины. По словам дипломата, Украину используют в качестве пушечного мяса, чтобы ослабить Россию и принести украинцев в жертву для удовлетворения своих гегемонистских амбиций и геополитических целей.

Ранее Китай обвинил НАТО в провоцировании конфликта в Европе.

До этого США поддержали намерение Киева «выдавить россиян» с востока Украины.

Напомним, как указывали американские СМИ, заявление главы Пентагона Ллойда Остина о намерении США ослабить Россию говорят о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой. В начале российской спецоперации на Украине президент США Джо Байден «настаивал на том, что не хочет превращать ее в столкновение США и России», однако в последнее время «линии размылись, а риторика стала более резкой», пишет New York Times.

Газета ВЗГЛЯД писала, как близко США подошли к прямому участию в украинском конфликте.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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