Названа возможная причина смерти первого человека с пересаженным сердцем свиньи

Первый человек с пересаженным свиным сердцем, скончавшийся недавно, получил вместе с новым органом опасный вирус, к такому выводу пришли ученые из США.

«Что сделал вирус, если вообще что-то сделал, что могло бы вызвать опухоль в его сердце? Честно говоря, мы не знаем», – сказал проводивший пересаживание органа доктор Бартли Гриффит, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Медики пока не берутся утверждать, мог ли обнаруженный в трансплантированном сердце цитомегаловирус из семейства герпесвирусов привести к смерти человека.

Мужчина, которому пересадили сердце, – уроженец американского штата Мериленд. Он смог прожить с пересаженным органом два месяца и скончался в марте 2022 года.

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