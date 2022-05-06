 

Названа возможная причина смерти первого человека с пересаженным сердцем свиньи

06.05.2022, 18:29, Новости дня
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Первый человек с пересаженным свиным сердцем, скончавшийся недавно, получил вместе с новым органом опасный вирус, к такому выводу пришли ученые из США.

«Что сделал вирус, если вообще что-то сделал, что могло бы вызвать опухоль в его сердце? Честно говоря, мы не знаем», – сказал проводивший пересаживание органа доктор Бартли Гриффит, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Медики пока не берутся утверждать, мог ли обнаруженный в трансплантированном сердце цитомегаловирус из семейства герпесвирусов привести к смерти человека.

Мужчина, которому пересадили сердце, – уроженец американского штата Мериленд. Он смог прожить с пересаженным органом два месяца и скончался в марте 2022 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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