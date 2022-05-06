 

МЧС: Пожаром в Омской области охвачены почти 30 домов

06.05.2022, 17:07, Новости дня
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Сильный ветер стал причиной распространения огня с двух частных домов в городе Называевске Омской области на 20 жилых и девять нежилых строений, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«В городе Называевске по прибытии к месту вызова пожарными было обнаружено, что горят два жилых дома, надворные постройки по всей площади с переходом огня на соседние жилые дома и надворные постройки. Развитию пожара способствовал очень сильный ветер порывами до 25 м/с. Пламя распространилось на 29 строений: 20 жилых и девять нежилых», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

На месте работает тяжелая техника, которая создает противопожарные разрывы.

Отмечается, что МЧС сообщил, что к ликвидации возгорания привлечены 165 человек, 23 единицы техники и пожарный поезд. Из Омска направлена аэромобильная группировка МЧС в количестве 50 человек и семь единиц техники.

Из-за пожара администрация Называевского района эвакуировала 16 пенсионеров и четырех сотрудников из дома престарелых, которому угрожал огонь. В региональном ГУ МЧС создан оперативный штаб. На случай ухудшения обстановки администрация района подготовила пункты временного размещения и автобусы для эвакуации населения.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации  из-за большого количества пожаров.

В четверг в регионе ГУ МЧС перевели в режим ЧС из-за сильного ветра скоростью до 25 метров в секунду и сложной пожароопасной обстановки.

В деревне Верблюженское случился пожар в 10 строениях, в городе Называевск на пяти улицах загорелся камыш и девять зданий. Из дома престарелых эвакуировали людей. В самом Омске пыльная буря.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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