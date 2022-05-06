Суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте Невзорова

Российский журналист Александр Невзоров заочно арестован по решению Басманного суда Москвы, об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста Невзорову А. Г., обвиняемому по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)», – цитирует сообщение суда ТАСС.

Напомним, СК возбудил уголовное дело против Невзорова за распространение фейка о якобы обстреле Вооруженными силами РФ роддома в Мариуполе. До этого на него предлагали завести уголовное дело за пост в соцсетях о прибытии на Украину канадского снайпера, скрывающегося под псевдонимом Вали. «На помощь Украине прибыл лучший снайпер мира, – писал в своем блоге журналист. – Снайпер же выдающийся, влюбленный в свое ремесло, да еще и снабженный Barrett M82, может обеспечить до 40 смертей в сутки, практически не оставляя подранков».

В конце апреля Невзорова также включили в список иноагентов, а в начале мая его объявило в розыск МВД.

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