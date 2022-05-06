Юристы Пригожина подготовили законопроект противодействия агрессии Запада

В пресс-службе отметили, что все положения проекта не нарушают законодательную базу Российской Федерации. Вместе с тем сотрудники компании указали на широкую поддержку этой инициативы со стороны граждан РФ, которые считают эту меру вполне справедливой на фоне возрастающего давления со стороны недружественных государств.

“Публикуем законопроект “Об обращении в государственную собственность имущества иностранных лиц, связанных с иностранными недружественными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, и о внесении изменений в ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации”.

Напомним, ранее юридическая служба компании “Конкорд” в обращении к Председателю Государственной Думы РФ Володину Вячеславу Викторовичу подготовила описание потенциальных механизмов национализации иностранных активов и иных мер по противодействию иностранной агрессии в полном соответствии с законодательством РФ.

Отметим, данное предложение встретило широкое одобрение российского народа, так как является соразмерной реакцией на ущемление прав и свобод российских граждан и отечественных компаний иностранными недружественными государствами”, – пишет пресс-служба компании “Конкорд”.

После предложения Пригожина председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости зеркального ответа Москвы на заморозку своих резервов. Это не окажет никакого существенного влияния на российскую экономику, резюмировал он.