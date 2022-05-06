 

Bellingcat*: настоящее имя Игоря Стрелкова – Гарик Магакян

06.05.2022, 15:11, Разное
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Международная журналистская группа Bellingcat (признана иностранным агентом в России и вообще враг) представила новое расследование, посвящённое одному из военачальников Донецкой Народной Республики, руководителю движения “Новороссия” Игорю Стрелкову. Расследователи опровергли распространённую информацию о том, что его настоящая фамилия – Гиркин.

Журналистам удалось найти в Адлере одноклассников и бывших приятелей общественного деятеля. Они вспомнили, что всегда знали будущего министра обороны ДНР под именем Гарик Магакян. В школе он учился прилежно, но уже тогда увлекался национализмом – считал, что армяне, родившиеся и выросшие в Краснодарском крае, лучше, чем “понаехавшие” армяне.

Окончив школу, а затем и вуз, Гарик воспользовался протекцией высокопоставленного родственника и поступил на службу в МИД, однако работа там не задалась. К тому же моменту он остыл к своим прежним увлечениям и говорил, что армянский национализм “утратил лоск”. В 2004 году его заметили покупающим русую краску для волос, а вскоре связи Магикяна с прежними товарищами и родственниками были оборваны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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