В Москве построили и ввели в эксплуатацию 187 новых домов по программе реновации

Жилищный фонд российской столицы активно растет и улучшается. В рамках программы реновации власти предоставляют жителям Москвы комфортабельные квартиры в новостройках. Новые апартаменты получили уже более 80 тысяч горожан.

По программе реновации

в столичном регионе построили уже 187 домов, 174 из них передали под заселение. Для москвичей уже доступно 2,4 миллиона квадратных метров жилья. 53,6 тысячи человек стали счастливыми обладателями ключей от новых домов. Еще 29 тысяч участников программы находятся на этапе переезда, освобождают старую жилплощадь.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

“Сейчас продолжается строительство 166 домов площадью 2,8 миллиона квадратных метров, еще 220 новостроек площадью 4,2 миллиона квадратных метров проектируются”, – отметил чиновник.

Напомним, столичная программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Изначально для ее реализации подобрали 543 стартовые площадки. Благодаря программе около миллиона жителей Москвы смогут переехать в новые квартиры с улучшенной отделкой.

Важно отметить, что жилье в новостройках по метражу и количеству комнат не уступает условиям квартир до переезда. К слову, жители российской столицы при переезде могут воспользоваться бесплатной помощью от властей Москвы.