Фитнес-мяч вместо стула: 5 способов сжигать калории каждый день, не отвлекаясь от работы

Если вы находитесь на работе целый день, то вам трудно выделить время для занятий фитнесом. Это довольно неприятно, если вы хотите избавиться от лишних килограммов. Ведь без регулярных тренировок похудеть практически невозможно. Однако выполнять упражнения можно и во время рабочего дня. Это поможет вам поддерживать физическую активность. В статье мы расскажем о 5 способах сжигать калории каждый день, не отвлекаясь от работы.

Отжимания от стола

Если у вас нет времени посещать спортзал, то устройте во время работы небольшой перерыв. Сделайте несколько отжиманий от стола и приседаний. Эти несложные упражнения помогут вам сжечь калории.

Записывайте количество повторений каждого упражнения в специальный дневник. В конце недели вы будете приятно удивлены, когда увидите, сколько повторений вам удалось сделать.

Прием телефонных звонков на прогулке

Если ваша работа предполагает прием телефонных звонков, то делайте это на свежем воздухе. Когда пришло время переговоров по телефону, наденьте кроссовки и выйдите на улицу. Старайтесь идти быстро. Интенсивная ходьба даже в течение короткого времени поможет вам сжечь калории.

Кроме этого, свежий воздух придаст вам энергии. Ваша продуктивность улучшится, и вы приступите к новым задачам с новыми силами.

Микротренировка

Во время работы устраивайте перерывы на 1 минуту для выполнения упражнений. Их общее количество должно быть равно 10. Таким образом в течение дня вы потратите 10 минут на несколько тренировок. Выбирайте наиболее интенсивные упражнения, требующие большой затраты сил.

Такие упражнения представляют собой высокоинтенсивные интервальные тренировки. Это хороший способ эффективного сжигания калорий. Подобные тренировки не только помогают похудеть, но и снижают риск сердечно-сосудистых болезней, нормализуют кровяное давление, а также уменьшают количество висцерального жира.

Исследования доказали, что выполнение интенсивных упражнений в течение 1 минуты 10 раз в день приносит такую же пользу, как и 50-минутная тренировка в спортзале.

Выпады при ходьбе

Делайте выпады при ходьбе, когда идете в другую комнату или подходите к своей машине после окончания рабочего дня. Старайтесь парковать свой автомобиль подальше от офиса, чтобы пройти большее расстояние.

Если вам нужно попасть на другой этаж офиса, не используйте лифт, а спускайтесь или поднимайтесь по лестнице пешком.

Используйте фитнес-мяч

Вместо стула или кресла используйте фитнес-мяч. Вы можете выполнять на нем упражнения, не вставая с рабочего места.

Если у вас нет фитнес-мяча, то периодически вставайте со стула и делайте упражнения. Используйте каждую свободную минутку для физической активности. Помните, что когда вы просто сидите на стуле, калории практически не сжигаются.

Заключение

Эти нехитрые способы помогут вам оставаться физически активными во время рабочего дня. Они не отнимут у вас много времени. Вы будете терять калории, а ваша работа от этого не пострадает.