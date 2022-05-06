 

Мнение: 10 лет без права перемен…

06.05.2022, 13:20, Разное
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Это  фотографии, сделанные 6 мая 2012 года, когда десятки тысяч москвичей и гостей столицы вышли на Марш протеста против произвола, против беспредела, против опрокидывания России в омут прошлого…

Вышли мирно, без оружия. Мы шли и не знали, что уже включен таймер отчета обратного времени, когда провокаторы начнут подстрекать людей к прорыву хиленького оцепление, за спинами которых уже были готовы к «работе» водомёты, а экипированные соответствующим образом силовики были готовы к «массовым беспорядкам».

Власти заранее знали, что будет масштабная провокация. Полицейских и солдат внутренних войск было вдвое больше, чем заявленное количество участников шествия. А на вооружении у ОМОНа оказались гранатометы, свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ.

Не вышло. Организаторы Марша не повели людей на прорыв. Вот видеозапись… Буквально через несколько минут будет принято решение не поддаваться на провокации, а чтобы не допустить давки, усесться прямо на асфальт.

Там, где участники Марша уселись, никакого прорыва не было. Тогда, по всей видимости, был задействован «резервный вариант». И на прорыв пошли с правого фланга, там, где никто не уселся… Силовики, повторюсь, к этому были готовы… Что произошло дальше, хорошо известно…

Прошло ровно десять лет. Как же так получилось, что сегодня в России вообще невозможны подобные Марши протеста?

Фотографии  отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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