 

Посол Украины отказался извиняться за оскорбление Шольца

06.05.2022, 12:55, Новости дня
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Посол Украины в Берлине Андрей Мельник не стал извиняться за оскорбительные высказывания в адрес канцлера Германии Олафа Шольца, которого он назвал «обиженной ливерной колбасой».

«Я думаю, что проблема, которая якобы стоит на пути, вчера была урегулирована в этом телефонном разговоре. Речь идет не о том, чтобы извиняться, а о том, чтобы проводить в эти дни правильную политику. Это что-то, что для нас пока не ясно – почему люди здесь продолжают рассказывать сказки, вместо того чтобы нам оперативно помогать, чтобы поставлять нам БМП Marder, танки Leopard? (…) Речь идет не о том, что кто-то чувствует себя оскорбленным или нет, речь идет о том, помогут ли нам (…)», – сообщил Мельник в интервью радиостанции Deutschlandfunk, передает ТАСС.

Напомним, Шольц заявил, что не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите со стороны украинских властей президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В ответ посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что «играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному», имея в виду немецкий фразеологизм «играть обиженную ливерную колбасу» (нем. beleidigte Leberwurst zu spielen), обозначающий обидевшегося без основания. Высказывание Мельника разозлило немцев. В Бундестаге потребовали выслать украинского дипломата из Германии.

Между тем в четверг Штайнмайер провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в котором они обсудили «недоразумения прошлого». Штайнмайер заверил украинскую сторону в поддержке Берлина. Зеленский пригласил визави, а также все высшее руководство ФРГ с визитом в Киев. После этого Шольц заявил, что в ближайшее время Украину посетит глава МИД Анналена Бербок.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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