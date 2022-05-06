Генпрокуратура признала нежелательной в РФ украинскую НПО «Крымская правозащитная группа»

Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в РФ украинской неправительственной организации «Крымской правозащитной группы», информирует пресс-служба надзорного ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации… Crimean Human Right («Крымская правозащитная группа» (Украина)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Установлено, что деятельность организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.

Информация о принятом решении направлена в Минюст для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, и их обнародования.

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