 

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ украинскую НПО «Крымская правозащитная группа»

06.05.2022, 12:55, Новости дня
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Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в РФ украинской неправительственной организации «Крымской правозащитной группы», информирует пресс-служба надзорного ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации… Crimean Human Right («Крымская правозащитная группа» (Украина)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Установлено, что деятельность организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.

Информация о принятом решении направлена в Минюст для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, и их обнародования.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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