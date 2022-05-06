Имя Героя РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова присвоили улице в Махачкале

В Махачкале прошла церемония присвоения имени Героя РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова улице Джигитской. Гаджимагомедов получил ранение и погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

«Все, кто здесь собрался, помнят подвиги наших соотечественников со времен Великой Отечественной войны. Также мы будем хранить память о подвиге Нурмагомеда. Сегодня мы лишь запускаем серию мероприятий в его честь», – сообщил мэр города Салман Дадаев, передает «Мирмол».

Отец Героя РФ Энгельс Гаджимагомедов выразил благодарность за присвоение имени его сына одной из улиц Махачкалы. «Улица в самом прекрасном городе Кавказа. Это печальная весть, но теперь его имя будет всегда жить с нами. Мечтал ли о таком Нурмагомед? Нет, он был скромный, никогда не стремился к славе и ставил целью – защищать народ, нести мир туда, где злые силы, не подпуская их к нашей Родине. Я хочу, чтобы, видя название улицы и его имя, люди помнили о его подвиге, поддерживали традиционные ценности, дорожили единством в нашей стране. Герои живут среди нас, и надеюсь, что подрастающее поколение будет ставить себе в пример имена именно таких героев, а не героев с экрана или фильмов», – отметил Гаджимагомедов. Затем прошла церемония присвоения улице имени Героя РФ и возложение цветов.

Напомним, Нурмагомед Гаджимагомедов в первые дни спецоперации был заброшен в тыл в составе десантно-штурмовой бригады для выполнения особого задания. Оказавшись в окружении превосходящего по силам противника, он решил принять огонь на себя. Старший лейтенант получил тяжелое ранение, но отстреливался до последнего боеприпаса. Оставшейся гранатой Гаджимагомедов подорвал себя и пытавшихся схватить его неонацистов. Был удостоен звания Героя РФ посмертно 3 марта указом президента РФ Владимира Путина.

—