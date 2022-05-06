 

Кремль анонсировал совещание Путина по экономическим вопросам 10 мая

06.05.2022, 12:54, Новости дня
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Президент Владимир Путин 10 мая проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На вторник, 10 мая, у президента запланировано совещание по экономическим вопросам. Регулярно президент собирает представителей экономического блока, правительства, администрации президента с тем, чтобы проговаривать ключевые моменты функционирования нашей экономики в условиях, с которыми мы столкнулись в последние месяцы», – передает ТАСС слова Пескова.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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