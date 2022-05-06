 

“Все закономерно”: эксперт объяснил небывалое укрепление рубля

06.05.2022, 12:52, Разное
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Доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, член Высшего Совета “Сильной России” Наталья Валерьевна Оганова в комментарии для “Дни.ру” подробно объяснила, с чем связано такое серьезное укрепление российской валюты.

Оганова считает, что все ответы на происходящее можно найти в истории – достаточно лишь посмотреть, как подобные ситуации развивались раньше. Как показывает история, если страна находится в изоляции, то ее экономические процессы уже не подвластны общим законам мировой экономики. Возникает новая система координат, в которой курс рубля и доллара становятся понятиями относительными, абстрактными.

На сегодняшний день у России практически нет внешних источников поступления доллара и евро. Страна располагает в основном лишь внутренними резервами, которые состоят из счетов и личных накоплений граждан. Россияне пытаются сбросить валюту, чтобы она не превратилась в “фантики”, и приумножить количество своих рублей. Создается так называемый искусственный спрос. В результате рубль демонстрирует уверенное укрепление, а стоимость доллара становится все меньше.

“В общем все закономерно,” – подытожила Оганова.

Эксперт считает, что ситуация с укреплением рубля может продолжаться еще около двух месяцев – оснований для дальнейшего роста пока не наблюдается. То количество газовых контрактов, которые уже были заключены в рублях, пока не решает все экономические вопросы в части поступления на российские счета иностранной валюты.



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