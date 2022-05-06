 

Напечатать портрет ветерана к акции “Бессмертный полк” можно в офисах “Мои документы”

06.05.2022, 12:52, Разное
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Всего несколько дней остаются до главного праздника в истории нашей страны. 9 мая вся Россия будет отмечать День Победы. 77 лет назад советский народ разгромил немецких захватчиков в ходе Великой Отечественной войны. Сегодня очень важно сохранить память о героях тех далеких дней.

С этой целью в столичном регионе пройдет традиционное шествие “Бессмертного полка”. Для участия в патриотической акции жители Москвы могут обратиться в центры “Мои документы” и распечатать портреты ветеранов. Услугой можно воспользоваться до 8 мая включительно.

Сотрудники офисов госуслуг отсканируют материалы и разместят их в электронной книге памяти “Бессмертный полк. Москва”. К слову, данный проект в российской столице реализуется с 2015 года. На сегодняшний день на электронном портале собрано более 200 тысяч историй об участниках ВОВ.

Для участия в онлайн акции можно принести в офисы “Мои документы” фотографии героев своей семьи, а также письма с фронта. Оригиналы отсканируют и вернут владельцам. После размещения материалов на сайте пользователи смогут редактировать данные о своих родственниках. Москвичи могут проделать эту работу и самостоятельно – достаточно лишь зарегистрироваться на портале.

Сама акция “Бессмертный полк” начнется 9 мая в 15:00. Участников ждут с 12:00. Присоединиться к колонне можно будет на выходе из станций метро “Динамо”, “Белорусская” и “Маяковская”. Помогать жителям и гостям столицы на праздничных мероприятиях будут свыше 5,5 тысяч волонтеров.



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