Напечатать портрет ветерана к акции “Бессмертный полк” можно в офисах “Мои документы”

Всего несколько дней остаются до главного праздника в истории нашей страны. 9 мая вся Россия будет отмечать День Победы. 77 лет назад советский народ разгромил немецких захватчиков в ходе Великой Отечественной войны. Сегодня очень важно сохранить память о героях тех далеких дней.

С этой целью в столичном регионе пройдет традиционное шествие “Бессмертного полка”. Для участия в патриотической акции жители Москвы могут обратиться в центры “Мои документы” и распечатать портреты ветеранов. Услугой можно воспользоваться до 8 мая включительно.

Сотрудники офисов госуслуг отсканируют материалы и разместят их в электронной книге памяти “Бессмертный полк. Москва”. К слову, данный проект в российской столице реализуется с 2015 года. На сегодняшний день на электронном портале собрано более 200 тысяч историй об участниках ВОВ.

Для участия в онлайн акции можно принести в офисы “Мои документы” фотографии героев своей семьи, а также письма с фронта. Оригиналы отсканируют и вернут владельцам. После размещения материалов на сайте пользователи смогут редактировать данные о своих родственниках. Москвичи могут проделать эту работу и самостоятельно – достаточно лишь зарегистрироваться на портале.

Сама акция “Бессмертный полк” начнется 9 мая в 15:00. Участников ждут с 12:00. Присоединиться к колонне можно будет на выходе из станций метро “Динамо”, “Белорусская” и “Маяковская”. Помогать жителям и гостям столицы на праздничных мероприятиях будут свыше 5,5 тысяч волонтеров.