 

Марина Овсянникова вернётся на «Первый канал»

06.05.2022, 12:51, Разное
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Внештатный корреспондент немецкого издания Die Welt Марина Овсянникова, которая ранее прервала прямую трансляцию программы «Время», устроив в эфире акцию протеста против специальной военной операции на Украине, вернётся на «Первый канал».

Об этом сообщил генеральный директор Константин Эрнст, находящийся в отпуске в Финляндии.

Война в Украине– Я прошу прощения у россиян и зрителей «Первого». Я была жестоко обманута Западом. Мне обещали, что не будет дискриминации русских, а я смогу спокойно работать и получать зарплату в Die Welt. В итоге под нашими окнами протестуют какие-то бабуины с сине-жёлтыми тряпками, а инфляция стремительно съедает мои доходы. Надеюсь, Константин Львович [Эрнст] меня поймёт, простит и примет обратно, – сказала в своём видеообращении журналистка.

Овсянникова добавила, что не сможет чувствовать какое-то время себя в безопасности в России, поэтому попросила временно работать дистанционно.

– Я думаю, это был единичный случай. За хулиганство Овсянникова уже ответила, она получила выговор в трудовую, заплатила штраф 30 тысяч рублей, но главное – получила осуждение со стороны российского общества. Думаю, она может временно работать корреспондентом в Берлине. Так будет безопаснее для нас всех и предотвратит возможные эксцессы в будущем, – заявил Эрнст.

Генеральный директор «Первого канала» уточнил, что поднимет Овсянниковой зарплату в связи с индексацией, а также более высокими расходами в ФРГ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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