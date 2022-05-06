Женская хитрость против состояния папы-миллиардера: Виктория Боня пытается сохранить отношения с отцом своей дочери

Пять лет назад блогер, модель и ведущая Виктория Боня рассталась с отцом своего пока единственного ребенка — сыном ирландского промышленника, миллиардером Алексом Смерфитом. И хотя после разрыва бывший удалось сохранить дружеские отношения, то сейчас идиллия может рухнуть. И все из-за поведения общей дочери Анджелины.

Финансовый аспект

Алекс не так давно устроил десятилетнюю Анджелину во французскую школу. Девочке не понравилось учебное заведение, выбранное папой, поэтому она попросила его перевести ее в другую школу. В ответ Анджелина услышала категоричный отказ.

Когда дочь пожаловалась маме, то та встала на ее сторону. Однако переубеждать бывшего, заступаться за ребенка Виктория не захотела. По всей видимости, побоялась, что это может привести к возникновению конфликта. Все дело в том, что обучение Анджелины полностью финансирует Алекс. Плюс есть неподтвержденная информация о том, что Смерфит финансово обеспечивает не только ребенка, но и бывшую. Поэтому Виктории совсем невыгодно вступать в конфронтацию с экс-избранником, ведь так можно остаться без материальной поддержки.

С другой стороны, сама теледива не подтверждает данных о том, что находится на содержании Алекса. Мало того, одно время она жаловалась на то, что бывший платит не всю сумму алиментов, а лишь часть. Из-за этого некоторые финансовые расходы, связанные с дочерью, Виктории приходится брать на себя.

Хитрая стратегия

Но вернемся к истории со школой. Виктория решила открыто не заступаться за дочь, а использовать другую стратегию. Теледива стала обучать Анджелину приемам женской хитрости, чтобы незаметно переубедить отца в своей правоте и добиться поставленной цели: перевестись в другую школу. Об этом Виктория сообщила своим подписчикам в соцсетях.

Далеко не все поддержали знаменитость. Некоторые предостерегли Викторию: мол, все эти приемы до добра не доведут.

Желание на день рождения

Алекс и Виктория расстались пять лет назад, но сохранили хорошие отношения ради общей дочери. В позапрошлом месяце появились слухи о воссоединении пары из-за одного поступка Анджелины. У девочки был день рождения. Задувая свечи на торте, она загадала желание о воссоединении родителей — и сказала об этом присутствующим на торжестве маме и папе.

По данным инсайдера, одна близкая подруга порекомендовала Виктории получше присмотреться к Алексу.

Якобы за это время он изменился, стал больше дорожить близкими, поэтому с ним можно было бы попробовать во второй раз создать крепкую семью.