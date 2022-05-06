Мнение: Китайская база на Соломоновых островах

О проекте китайской базы на Соломоновых островах.

Китайская база на Соломоновых островах

В доспецоперационные времена (если быть точным, то в конце лета 2021 г.) в журнале "Россия в глобальной политике" была опубликована статья (https://globalaffairs.ru/articles/holodnaya-vojna-tip-konflikta/), принадлежащая перу автора этого канала. В ней, помимо всего прочего, выдвигалось предложение о создании морских баз нового типа:

"Наилучшей формой действий в первых двух регионах представляется морская база нового типа, которую можно было бы определить как «морская цитадель» (maritime fortress). В отличие от военно-морских баз обычной войны и пунктов материально-технического обеспечения мирного времени, морская цитадель должна стать центром не только военной, но и экономической, и по возможности туристической активности, представляя собой одновременно военно-морскую базу и центр экономической жизни района. Она обладает достаточным гарнизоном для защиты от возможных террористических или повстанческих нападений, но полностью полагается на местные ресурсы, которые должны обеспечить ей автономию на случай локального конфликта".

Именно базу такого типа, судя по всему, планирует построить сейчас Китай на Соломоновых островах. Есть два серьезных отличия от предлагавшейся концепции – отсутствие военного причала (не исключено, что он появится в процессе постройки) и оборонительного периметра: наилучшее средство борьбы с подобными базами – диверсионные операции и деятельность повстанческих движений.

Сама активизация Китая именно на Соломоновых островах тоже довольно показательна. Прорыв первой и второй островных цепей можно осуществить двумя способами: или кардинально улучшив отношения с Филиппинами вплоть до превращения их в китайского союзника, или создав военно-экономический центр за линиями цепей, для чего идеально подходит Коралловый треугольник – реализацию или демонстрацию именно этой стратегии мы сейчас и наблюдаем.

https://t.me/speciallassi/1244 – цинк

Ранее Австралия и США называли ее абсолютно неприемлемой и пересечением "красных линий Австралии", стремительно забыв про декларируемый Вашингтоном принцип "каждая страна сама может выбирать альянсы".

Несколько ранее Австралия фактически угрожала вводом войск на Соломоновы острова, США давили на руководство Соломоновых островов по поводу отзыва решения о признании Тайваня, а в столице страны прокатились инициированные из-за рубежа анти-китайские погромы. Кроме того, расширение китайского присутствия блокирует американский долгосрочный проект по размещению на Соломоновых островах в середине 20х годов гиперзвуковых ракет для сдерживания Китая.

Разумеется, если бы Соломоновы острова не сближались с Китаем, эти задворки мира мало кого интересовали бы. А так – еще одна точка расширяющегося стратегического разлома.

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